Manchester City-manageren mener, at hans hold er bedre end i sidste sæson, hvor City satte flere rekorder.

Selv om Manchester City i sidste sæson både satte rekord for flest point, mål scoret og sejre i en Premier League-sæson, så mener Josep Guardiola, at hans hold har hævet sit niveau.

Det siger den spanske City-manager ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Den måde, vi spiller på, er meget, meget bedre (end i sidste sæson, red.). Alle ved præcis, hvad vi skal gøre, og alle hjælper hinanden. Når det sker, kan vi konkurrere, og hvis vi taber, taber vi, men vi er ikke skuffede, siger Guardiola.

- Jeg ved godt, at det i vores samfund kun er vinderne, der får anerkendelse, og nummer to er store tabere, men sådan kan jeg ikke have det, når det gælder mine spillere.

Spanierens udtalelser kommer, selv om de forsvarende mestre i denne sæson på papiret ikke har været lige så dominerende i den bedste engelske række.

Ikke desto mindre kravlede Manchester City i weekenden op på førstepladsen i Premier League med ni kampe tilbage, efter at holdet slog Bournemouth, og Liverpool delte med lokalrivalerne fra Everton.

Der er dog kun et enkelt point mellem City og Liverpool.