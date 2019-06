Groth før bronzedyst: Helt smadret fysisk og mentalt

Danmark skal lørdag eftermiddag spille om bronzemedaljer i bordtennis for hold ved European Games, men holdets største profil, Jonathan Groth, har ikke meget tilbage i tanken.

Han nåede frem til finalen i singleturneringen, inden holdturneringen begyndte torsdag. Her tog han et stort slæb i de samlede sejre over først Slovenien og siden Østrig.

Fredag var han så atter i aktion, da Danmark tabte semifinalen mod Sverige med 1-3.

Groth har nu spillet ti kampe på seks dage i Minsk og har kun tabt til Europas bedste, Timo Boll, i singlefinalen. Men det har sat sine spor.

- Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at jeg er frisk, men jeg er helt smadret fysisk og mentalt. Jeg føler hele tiden, at klokken er fem om natten.

- Jeg prøver at slappe af al den tid, hvor jeg ikke spiller, og så må jeg give de sidste procenter, når jeg spiller, og bruge hovedet, siger Jonathan Groth.

I lørdagens bronzekamp venter Portugal, der tabte sin semifinale til Tyskland.

- Det bliver en sindssygt svær kamp mod Portugal, der har vundet EM. De har en stærk double og førstesingle i Marcos Freitas, der har vundet EM-sølv og Europa Top-16. De to andre single har også topniveau.

- Men for os er det ikke så vigtigt, om vi taber eller vinder. Vi er et ungt hold og har hele turneringen haft fokus på udvikling og sammenhold. Derfor kunne vi lave to giga overraskelser mod Slovenien og Østrig, mener Groth.

Han tegnede sig for den enlige sejr, da Danmark fredag tabte til Sverige. Han slog Mattias Falck, der vandt VM-sølv for to måneder siden.

Dermed tog Groth endnu en skalp. I singleturneringen slog han den tyske stjerne Dimitrij Ovtcharov.

- Jeg spiller selvfølgelig rigtigt godt, og nu virker det også som om, at mine modstandere frygter mig lidt mere. Så spiller de med lidt større risiko, forklarer Groth.

Lørdagens bronzekamp begynder klokken 16 dansk tid.