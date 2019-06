Bordtennisspilleren Jonathan Groth kunne dårligt slæbe sin krop hen i mixed zone for at tale med journalister, efter han tirsdag havde vundet sin maratonkvartfinale ved European Games.

Ligesom i den første kamp i Minsk var han nede med 1-3 i sæt samt flere matchbolde, inden det lykkedes at fuldende et stort comeback med sætsejr på 4-3.

Denne gang slog han slovakken Wang Yang med 11-9, 7-11, 12-14, 10-12, 12-10, 11-3, 11-7.

- Det var fuldstændig sindssygt. Jeg er så træt og var tæt på kramper mange gange. Mit venstre ben sitrede og spændte op, fortæller Jonathan Groth efter dramaet.

Han var ved at indstille sig på at have tabt til en bedre modstander og var faktisk tilfreds med spillet selv ved 1-3 i sæt.

- Det var en utrolig kamp på et utroligt højt niveau. Havde jeg tabt 1-4, havde det bare været sådan. Jeg var kun utilfreds med én bold i de fire første sæt.

- Wang Yang er en utrolig spiller, måske den hurtigste af alle. Flere gange troede jeg, at jeg havde vundet bolden, men den blev ved med at komme tilbage. Det var frustrerende at spille mod.

- Jeg fokuserede bare på at slutte kampen så godt af som muligt, og jeg tænkte, at hvis jeg kunne holde mit niveau, ville han vel begynde at lave fejl på et tidspunkt. Det skete først ved 7-8 i sidste sæt, lyder det fra Groth.

Nu nærmer han sig for alvor en medalje, der vil være lig med en OL-billet til Tokyo næste år.

Onsdag er der både semifinale og medaljekamp på programmet.

- Lige nu virker det helt uoverskueligt at skulle ind i hallen igen, men jeg må have noget massage og blive klar. Jeg er sindssygt stolt allerede, og det vil jeg også være, hvis det bliver til en fjerdeplads.

- Jeg vil stadig kunne sige, at jeg har leveret en god indsats. Jeg må give alt, jeg har og se, hvor langt det rækker, siger han.

Modstanderen i semifinalen er endnu ikke fundet.