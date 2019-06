Tyskeren Dimitrij Ovtcharov er ejer af en lang række medaljer fra OL, VM og EM. Sidste år lå han nummer et på verdensranglisten, og han er forsvarende mester ved European Games, der lige nu afvikles for anden gang.

Men nu er han færdig i sit titelforsvar allerede efter ottendedelsfinalen. En dansker kom nemlig i vejen. Jonathan Groth ikke bare slog Ovtcharov. Han gjorde det med 4-0 i sæt efter cifrene 11-7, 11-7, 11-9, 11-9.

- Jeg spillede den bedste kamp i mit liv. Det var en perfekt præstation. At slå en legende som Ovtcharov, der har vundet OL-medalje og to EM-guld i single, med 4-0 i sæt er fuldstændig sindssygt, siger Jonathan Groth efter sejren.

- Jeg har slået Timo Boll (Europas bedste, red.) et par gange, men det har været i holdkampe, hvor det er bedst af fem sæt.

Groth mente selv, at alle facetter i hans spil gik op i en højere enhed, da han slog Ovtcharov for første gang i karrieren. Ikke mindst mentalt var han stærk.

- Mentalt er Ovtcharov måske den sværeste at spille mod, og derfor giver det et boost, at jeg kunne slå ham to gange med 11-9, når det spidsede til.

- Jeg har tvivlet lidt på mit spil på det seneste, men i dag viste jeg, at jeg gør de rette ting til træning, siger Groth.

Han var nærmest ude af turneringen søndag, da han var nede med tre matchbolde mod Sam Walker, men han kæmpede sig tilbage og vandt 4-3 i sæt.

Nu står danskeren pludselig med gode kort på hånden for at snuppe en medalje, der vil være lig med en direkte OL-plads.

Lodtrækningen har åbnet sig positivt op, og Groth er nu den bedst seedede i sin turneringshalvdel. Danskeren, der er nummer 33 i verden, står til at møde lavere rangeret modstand på vejen til finalen.

I første omgang gælder det i tirsdagens kvartfinale slovakken Wang Yang, der rangerer som nummer 50 i verden.

- Lodtrækningen har åbnet sig op for mig. Det gør den jo, når man slår en af de bedste. Det ser noget lysere ud nu, end det gjorde under kampen i går (søndag, red.).

- Det er fedt. Lige meget hvad der sker fra nu, tager jeg en masse positivt med videre, siger Groth.

Den slagne Ovtcharov anerkendte da også sin modstanders præstation.

- Han spillede rigtigt godt, bedre end jeg havde forventet. Jeg fik aldrig rytme i mit spil mod ham. Han fortjente sejren, siger Dimitrij Ovtcharov.