Det blev til hollandsk triumf, da 7. etape af Tour de France fredag blev afgjort i en massespurt.

Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) sprintede sig til sejren foran Caleb Ewan (Lotto-Soudal) og Peter Sagan (Bora).

Dermed er der oprejsning til den hurtige hollænder, der på 1. etape styrtede kort før mål og aldrig nåede at køre med om den eftertragtede sprintersejr på Tourens første dag.

I toppen af det samlede klassement var der ingen ændringer.

Italienske Giulio Ciccone (Trek) er stadig i gult efter andenpladsen på 6. etape.

Danske Jakob Fuglsang (Astana) kom i mål med resten af hovedfeltet fredag og ligger på en samlet 11.-plads med 1 minut og 19 sekunder op til Ciccone, og 30 sekunder op til den forsvarende mester, Geraint Thomas (Ineos), der er femmer i tabellen.

Ved starten havde mange ryttere i feltet allerede fremsagt forventninger om en massespurt: Etapen var løbets længste med sine 230 kilometer, blev kørt efter en hård dag med bjerge og over fladt terræn.

Som sådan ville en tur i udbrud være spild af kræfter, spåede blandt andre Mads Würtz Schmidt (Katusha), mens sprinterne alle blev spurgt om deres planer på opløbsstrækningen.

Men ethvert felt har sine drømmere, og da ingen andre ville, tog Yoann Offredo (Wanty) og Stéphane Rossetto (Cofidis) igen handsken op og kørte på togt.

De nåede undervejs et forspring på knap seks minutter med 190 kilometer til mål, og derfra holdt sprinternes hold dem som forventet i kort snor.

Da målstregen nærmede sig, var det kattens leg med musen. De to franskmænd i front fik lov til at have et lille forspring, men feltet kunne så let som ingenting hente dem ind.

Det gjorde de så med godt 12 kilometer til mål, og derfra kunne sprinterne begynde at indstille sigtekornet.