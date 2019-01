Green efter pragtpræstation: Kan ikke tørre smilet af

Målmanden Jannick Green erstattede Niklas Landin og var banens bedste i sejren over Ungarn i mellemrunden.

I VM's gruppespil var målmand Niklas Landin en hovedårsag til, at Danmarks håndboldlandshold gik fornemt igennem med maksimumpoint.

Lørdag aften mod Ungarn fik han nærmest fat i ingenting i det første kvarter, men så kom reserven Jannick Green bare ind og spillede en storkamp, da holdet tog hul på mellemrunden.

Med en redningsprocent på 43 blev han kåret som kampens bedste spiller i den danske sejr på 25-22 i Boxen i Herning.

- Det var fedt at komme ind og bidrage foran den kulisse. Jeg kan næsten ikke tørre smilet af lige nu, siger Jannick Green.

- Jeg fik en god start, og båret frem af publikum gav det selvtillid til ikke blot at lave standardredninger, men også lidt større redninger, siger han.

På bænken fulgte Niklas Landin kollegaens fornemme kamp og jublede, når Green leverede sine pragtredninger.

- Jannick stod en super kamp. Han fik hurtigt chancen og slog til. Det var også dejligt for mig at se, siger Landin.

Han mener, at det har stor værdi, at holdet nu har fået begge målmænd godt i gang i turneringen, inden det spidser til i de afgørende kampe.

- Det giver da noget sikkerhed, også for Nikolaj (Jacobsen, red.), at han ved, at begge målmænd har noget i sig.

- Det er vigtigt for hele holdet og for mig og Jannick som personer og vores selvtillid fremadrettet, siger Landin.

Greens indsats gjorde det også nemmere for Landin at trække på skuldrene af egen indsats.

- Jeg kom halvskidt ind i kampen, og Ungarn spillede sig til nogle store chancer. Sådan er det en gang imellem, og så synes jeg, at det var fint at skifte så hurtigt, lyder det fra Landin.

Med sejren topper Danmark mellemrundegruppen med seks point sammen med Sverige, der også har maksimumpoint.