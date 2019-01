Green: Målmandskampen bliver afgørende i VM-finalen

VM-finalen i herrehåndbold bliver en kamp mellem Norge og Danmark. En kamp mellem Mikkel Hansen og Sander Sagosen, men bestemt også en kamp mellem de to målmandspar.

Norske Espen Christensen og danske Niklas Landin ligger henholdsvis nummer et og to på listen over VM's bedste målmænd.

Espen Christensen har en gennemsnitlig redningsprocent på 39, mens den for Landins vedkommende er 38.

Danmarks andenmålmand, Jannick Green, ligger nummer seks på listen med en redningsprocent på 36 for de seneste ni VM-kampe.

- I rigtig mange kampe har Niklas stået fuldstændig blændende, og når det ikke lige har klappet, så har jeg fået lov til at komme ind, og jeg synes, at jeg har bidraget okay, siger Jannick Green.

Men han er også imponeret over niveauet hos de norske målmænd, og derfor er det vigtigt, at det danske keeperpar rammer niveauet i finalen og vinder målmandskampen, siger han.

- Målmandskampen er altid afgørende. Når vi møder et hold, der har gode målmænd, så snakker vi om, at vi skal vinde den kamp i kampen. Det vil vi gøre alt for, for selvfølgelig betyder det meget.

- Det er ikke sådan, at det afgør det alene. Det er en lille kamp i kampen. Men kan vi få et overtag der, så har vi en kæmpe fordel, siger Green.

Både Green og Landin spiller til daglig i den tyske liga, hvor også mange af de norske spillere har deres hverdag. Derfor kender de to danske målmænd nordmændenes skud særdeles godt, og det kan være en fordel, mener Green.

Den norske målmand Torbjørn Bergerud, der spiller i Flensburg-Handewitt sammen med mange af de danske spillere, forventer også, at kampen på målmandsposten bliver vigtig i finalen.

- Det er vigtigt hver eneste gang. Det er vigtigt at have nogle gode målmænd, når man spiller håndbold. Men det hænger sammen med et godt forsvar. Får man sat forsvaret rigtigt, så bliver målmændene også gode.

- For os bliver det vigtigt at stå godt i forsvaret, så vi kan løbe vores kontra, siger Bergerud.

Målmandskampen fløjtes sammen med resten af VM-finalen i gang søndag klokken 17.30.