Granit Xhaka er blevet schweizernes stjerne

FODBOLD: De fleste er enige om, at de er schweizernes to kosovo-albanere Granit Xhaka fra Arsenal og Xherdan Shaquiri, der er schweizernes stjernstøv på et hold med stor kollektivitet i geledderne. Men Shaquiri var væk mod Georgien med en skade og er heller ikke med tirsdag aften mod Danmark.

Granit Xhaka var lige fyldt 18, da han fik landsholdsdebut på Wembley på et schweizisk hold, der dengang i 2011 var opfyldt af målet om at forsvare sig og forhindre modstanderne i at score. Nu spiller holdet med langt mere tempo og selvtillid, og Xhaka er en stor del af den forvandling.

Da han voksede op i FC Basels ungdoms-program var der mange, som man forventede et gennembrud af. Men Xhaka var ikke en af dem, indtil han så blev verdensmester for det schweiziske U17-landshold i Nigeria. Så åbnede alle døre sig for ham.

Det kosovo-albanske temperament og lidenskaben brød ud i fuldt flor under VM i Rusland, da både han og Shaquiri lavede den albanske ørn med armene som sejrssymbol. Hans forældre Eli og Ragip Zhaka er albanere og oprindelig fra Kursumlija i Serbien. Hans far Ragip var fængslet for politisk aktivisme, fordi han i 1986 protesterede mod styret i i Beograd i Jugoslaviens-tiden. Ragip fik seks års fængsel og sad inde i tre et halvt år, og familien flyttede fra Pristina til Schweiz i 1990 og Granit blev født to år senere umiddelbart efter det danske landshold vandt Europamesterskabet.

Temperamentet ulmer stadig og han mistede også kasketten et minut før tid i Georgien i lørdags, da han sparkede en bold langt væk og kom op at toppes med en georgier. Det kostede et unødvendigt gult kort.