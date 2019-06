Græsk fodboldforbund undskylder efter choknederlag

Næste års EM-slutrunde i fodbold er lige nu langt væk for Grækenland.

Tirsdag tabte grækerne 2-3 hjemme i Athen til Armenien og har dermed fire point efter fire kampe.

Et nederlag til Armenien havde Grækenland ikke ligefrem kalkuleret med, og vicepræsidenten for Det Græske Fodboldforbund, Nikos Vakalis, undskylder derfor over for befolkningen.

- Jeg vil gerne undskylde og tage min del af ansvaret, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters på sociale medier.

Efter nederlaget, der var Grækenlands andet i træk i gruppe J, er presset vokset på landstræner Angelos Anastasiadis, som blev ansat i oktober.

- Før disse kvalifikationskampe troede jeg, at han (Anastasiadis, red.) var den eneste, der kunne puste liv i holdet. Men vi bliver bedømt på resultaterne, konstaterer Nikos Vakalis.

FC København-spilleren Carlos Zeca gjorde sit for at holde liv i det græske EM-håb, da han reducerede til 1-2 kort inde i anden halvleg.

Men det var ikke nok til at skaffe point mod armenierne. Anfører Sokratis Papastathopoulos er dybt skuffet over holdets præstation.

- Hvad spillerne angår, tager jeg det fulde ansvar. Måske er nogle af dem for unge eller uerfarne. Måske er nogle af dem ikke på landsholdsniveau, og det inkluderer muligvis mig, siger han ifølge Reuters.

Næste års EM-slutrunde afvikles i 12 europæiske byer. Fire kampe afvikles i Parken i København.