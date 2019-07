Hverken Jeff Winther eller Lucas Bjerregaard kunne leve op til den flotte start, de havde fået på European Tour-turneringen i Skotland.

Torsdag gik begge danskere første runde i fem slag under par, men på turneringens andendag var de faldet markant i niveau.

Jeff Winther er den eneste dansker, der klarede cuttet og er med i weekendens finalerunder. Han gik anden runde i to slag under par og ligger på en delt 41.-plads med samlet syv slag under par.

Lucas Bjerregaard gik fredagens runde i et slag over par og faldt dermed 63 pladser tilbage til en delt 81.-plads. Dermed klarer han lige præcis ikke cuttet.

Joachim B. Hansen var den dansker, der gik den bedste runde fredag med tre slag under par. Men da han kun gik åbningsrunden torsdag i par, er han også færdig i turneringen.

Tre spillere deler førstepladsen inden finalerunderne. Blandt dem er østrigske Bernd Wiesberger, der fredag leverede en enestående præstation, da han med en runde i ti slag under par slog banerekorden.

Dermed strøg han 28 pladser frem i tabellen og er samlet 14 slag under par på førstepladsen, som han deler med Erik Van Rooyen og Lee Slattery.