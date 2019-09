Golfdansker holder sig fremme i Tyskland

Jeff Winther leverede endnu en flot indsats, da han lørdag indledte finaleweekenden i European Tour-turneringen i Hamburg.

Den danske golfspiller gik turneringens tredje runde i to slag under par og ligger samlet på en delt syvendeplads med fem slag under par inden søndagens fjerde og sidste runde.

Winther fik en god start på runden med to birdies på de to første huller, inden det gik helt galt på fjerde hul, hvor han lavede en double bogey.

Med yderligere tre birdies og en enkelt bogey fik han dog rettet op på resultatet.

Finaleweekendens anden dansker, Lasse Jensen, gik runden i et slag over par og dalede syv pladser tilbage til en delt 32.-plads.

Turneringen føres af skotten Robert MacIntyre og tyskeren Bernd Ritthammer, der deler førstepladsen med samlet ni slag under par.

Ingen af de resterende danskere i turneringen, Thomas Bjørn, Nicolai Højgaard, Søren Kjeldsen, Lucas Bjerregaard, Joachim B. Hansen eller Nicolai Tinning, klarede fredag cuttet til finalerunderne.

Den samlede præmiesum i Porsche European Open er på to millioner euro svarende til 15 millioner kroner.