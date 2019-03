Golfdansker fører i Oman trods skidt rundeafslutning

Den danske golfspiller Joachim B. Hansen er en af de spillere ved Oman Open, som er kommet bedst igennem de svære vejrforhold med sandstorm trods en svær afslutning på anden runde.

Han ligger efter to runder på en delt førsteplads sammen med tyskeren Maximillian Kiefer i fem slag under par.

Efter dem følger et felt på fire spillere, som alle er et slag dårligere.

Hansen var i gang med en suveræn andenrunde fredag, da det fygende sand gjorde sit indtog. Med otte birdies og en enkelt bogey var han efter 13 huller hele syv slag under par for dagen.

Herefter måtte han notere en dobbeltbogey og en bogey, inden vejrforholdene tvang arrangørerne til at afbryde spillet. Da manglede Joachim B. Hansen to huller af sin runde.

Dem spillede han lørdag morgen, og med endnu en bogey sluttede han runden i tre slag under par. De sidste fem huller spolerede lidt et ellers imponerende scorekort.

Jeff Winther havde en jævn dag i Oman, og han sluttede ligesom i første runde i et enkelt slag over par. Han ligger på en delt 32.-plads.

Til gengæld gik det helt galt for Thomas Bjørn på anden runde. To tredobbelte bogeys var blandt andet med til at sende ham banen rundt i 12 slag over par.

Dermed missede han cuttet og er ikke med i de to finalerunder efter en samlet score i 13 slag over par.