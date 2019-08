Golfdansker falder tilbage i major med to dobbeltbogeys

Det endte med en blandet tredje runde for Nicole Broch Larsen, som lavede to dobbeltbogeys i British Open.

Nicole Broch Larsen er fortsat med i majorturneringen British Open, hvor der søndag er finalerunde.

Men den danske golfspiller får svært ved at komme op at dyste med de allerbedste.

På lørdagens tredje og næstsidste runde spillede hun yderst stabilt det meste af tiden, men det rakte ikke til mere end en placering i det bløde midterfelt.

Hun endte med at slutte runden af i 74 slag, hvilket svarer til to slag over banens par. Lige nu er hun placeret som delt nummer 51, inden alle er færdige med runden.

De første ti huller gik Nicole Broch Larsen i par, inden det blev til en birdie på 11. hul.

Derefter leverede hun igen tre huller i par, inden det gik galt for Nicole Broch Larsen på hul 15 med en dobbeltbogey

Danskeren leverede dagens anden birdie på 17. hul, men på 18. og sidste hul gik det igen skævt med endnu en dobbeltbogey, som sendte hende yderligere ned på scoretavlen.

Torsdag gik Nicole Broch Larsen en runde i 72 slag, banens par, mens det fredag blev til danskerens indtil videre bedste runde i 70 slag - to slag under par.

Ikke alle spillere havde færdigspillet lørdagens runde, da Nicole Broch Larsen kom i klubhuset, men på det tidspunkt førte sydafrikaneren Ashleigh Buhai turneringen i samlet 13 slag under par.