Made in Denmark har "hjemmebane" i det nordjyske, men turneringschefen er åben for afstikkere i enkelte år.

Made in Denmark vil i årene frem mod 2023 have "hjemmebane" i Himmerland, men den danske European Tour-turnering er åben for afstikkere til resten af landet.

Det fortæller turneringens promotor, Flemming Astrup.

I 2018 blev turneringen afholdt i Silkeborg Ry Golfklub, og det var ifølge Astrup sundt at komme at komme væk fra de vante omgivelser.

- Vi spiller i Himmerland, fordi det er vores "hjemmebane". Det skal der ikke herske tvivl om, siger Astrup.

- Men det var sundt for konceptet at komme til Silkeborg sidste år, og det har gjort, at vi i år kunne komme tilbage hertil med en masse nye idéer.

- Så bliver vi heller ikke metaltrætte. Man får nogle andre frivillige og andre tilskuere. Man får lige luftet dynen, siger promotoren og konstaterer, at det sidste egentlig var et meget godt udtryk med tanke på, at Jysk-ejeren Lars Larsen ejer golfbanen i Himmerland.

Det kræver dog noget økonomi, hvis andre landsdele vil have besøg af golfturneringen, der har et budget på omkring 50 millioner kroner.

- Op imod halvdelen af budgettet skal komme fra lokal side for at få os til at flytte. Så det er op imod 20 millioner kroner, der skal findes af enten kommunen, regionen eller lokale sponsorer som i Silkeborg.

- Hvis ikke der sker andet, så spiller vi her i Himmerland, siger Astrup.

Halvdelen af turneringens budget udbetales som præmiepenge til golfspillerne. I år er den samlede præmiesum på 22,5 millioner kroner. Vinderen kan rejse hjem med 3,75 millioner kroner.

Made in Denmark er blevet afholdt siden 2014 og har foreløbig kontrakt med European Tour frem til 2023.