Ifølge den tidligere topdommer og nuværende medlem af Dansk Boldspil Unions dommerudvalg Claus Bo Larsen vil der i den kommende uge komme et skriv fra DBU, der fortæller, at det fremover vil være forbudt at tippe bolden op til et hovedstød ved målspark.

FODBOLD: Sjældent har afviklingen af målspark været det første, som fodboldinteresserede har kastet sig over, når den seneste runde i Superligaen skulle vendes mandag morgen. Ikke desto mindre har den nye tilføjelse, hvor målmanden må sætte spillet i gang inden i sit eget felt, skabt stor palaver blandt fodboldspillere, trænere, eksperter og fans. I den igangværende superligarunde er især AC Horsens blevet kritiseret for at omgå reglen, da målmand Michael Lansing i søndagens superligaopgør på Brøndby Stadion flere gange tippede bolden op til et hovedstød til en medspiller, så AC Horsens-keeperen let kunne gribe bolden og tonse bolden fremad i banen. Ifølge den tidligere topdommer og nuværende medlem af Dansk Boldspil Unions dommerudvalg Claus Bo Larsen var den smarte finte fra 'den gule fare' dog aldrig meningen. - Vi håbede, at man med implementeringen af den nye regel med korte målspark i feltet ville tilgodese det hurtige fodboldspil langs jorden, som de fleste af os elsker. Desværre har IFAB (International Football Association Board, red.) reageret for sent i forhold til omgåelserne af reglen, hvor en målmand kan tippe bolden op til et hovedstød og dermed gribe den igen. Vi har alle vidst, at der skulle komme en indskærpning, men det nåede vi ikke før den igangværende superligarunde, siger Claus Bo Larsen.

Udmelding tirsdag Frustrerede fodboldspillere og fans kan dog inden længe ånde lettet op. Ifølge den tidligere topdommer har tre superligaklubber allerede henvendt sig til fynboen mandag formiddag, hvor de luftede deres frustrationer over uklarhederne omkring reglen. - Der vil komme et skriv fra DBU i morgen eller onsdag, hvor vi vil gøre det klart, at finten med at tippe bolden op til en medspiller ikke er lovlig. Vi har været i kontakt med IFAB, som har bekræftet, at det ikke er lovligt at spille bolden tilbage til målmanden. Problemet har bare været, at superligarunden var i fuld gang allerede fredag, så vi har måtte vente indtil, at alle kampene i runden har været færdigspillet, fortæller det fynske medlem af dommerudvalget. Fjerde runde i den danske superliga spilles færdig på Lyngby Stadion mandag aften klokken 19.00. Lyngbys modstander er AGF.