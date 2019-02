Godt nyt: Shaw tager skridt mod comeback

Det så grimt ud, da Luke Shaw tilbage i september pådrog sig et brækket ben i en Champions League-kamp mod PSV Eindhoven.

Den 20-årige Manchester United-back vred sig i smerte, efter at være blevet tacklet af Hector Moreno i et gennembrudsforsøg i feltet, og han måtte hastet til et lokalt hospital til behandling.

Mandag vendte Luke Shaw så tilbage til for første gang siden den dramatiske episode at kunne træne på faciliteterne på Manchester Uniteds træningsanlæg, Carrington.

Det sker som endnu et skridt i den engelske forsvarers arbejde mod at få comeback i den røde Manchester United-trøje.

Oprindeligt regnede man med, at Luke Shaw ville være ude allertidligst til slutningen af april, og det var ikke ventet, at forsvareren ville kunne nå at komme tilbage på banen i denne sæson.

Men nu håber klubben på, at Luke Shaw kan være med i slutningen af sæsonen, hvis alt i genoptræningen går helt, som det skal.

Den tidligere Southampton-back nåede at spille otte kampe for Manchester United i denne sæson inden sin voldsomme skade.