Godkendt indsats giver Magnussen 12. startplads i Italien

Når der søndag køres Formel 1-grandprix i det nordlige Italien, starter Kevin Magnussen nogenlunde midt i det hele.

Den dansker racerkører satte ved lørdagens kvalifikation 12.-bedste tid af de 20 racere, da han kørte omgangen på Monza-banen i tiden 1 minut og 20,616 sekunder.

Dermed forbedrede danskeren tiden fra de to træninger fredag samt lørdagens formiddagstræning, og indsatsen blev også godkendt af Haas-mandskabet.

- Godt kørt, lød det over teamradioen, da Magnussen krydsede målstregen i kvalifikationens anden runde Q2 og ikke nåede med videre blandt de ti hurtigste.

Ferraris Charles Leclerc satte hurtigste tid i kvalifikationen og starter forrest i søndagens grandprix foran de to Mercedes-racere med Lewis Hamilton og Valtteri Bottas.

Det skete efter et Q3, der endte i et stort virvar. Da tiden blev sat i gang igen efter et rødt flag med godt seks et halvt minut tilbage, ville ingen af racerne være først på banen.

Det resulterede i, at de resterende ti biler kørte på banen sent, og kun to af dem nåede at krydse målstregen for at køre ud på en timet omgang, inden tiden løb ud. Dermed sluttede hele kvalifikationen i en stor fadæse.

Magnussens teamkollega, Romain Grosjean, fandt ikke den samme fart i sin Haas-racer og sluttede kvalifikationen på en 16.-plads.

Han rykker dog to pladser frem, når der søndag køres grandprix og starter som nummer 14.

Det skyldes, at Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) og Pierre Gasly (Toro Rosso) alle har fået udskiftet dele i motoren og starter bagest i feltet søndag.

Verstappen fik motorproblemer i kvalifikationen, inden han fik sat en tid, men både Norris og Gasly sluttede foran franskmanden i kvalifikationen.

De to Renault-racere fik for alvor meldt sig ind i kampen, da de snuppede femte- og sjettepladsen i kvalifikationen, og Nico Hülkenberg lykkedes i første kvalifikationsrunde med satte den næstbedste tid af alle.