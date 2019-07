Glen Riddersholm forventer mere af indkøb fra FCM

Tre gamle kendinge for Sønderjyske-træneren er stemplet godt ind i den nye sæson, vurderer Glenn Riddersholm.

Mads Albæk sikrede med sit skud fra distancen et enkelt point, da Sønderjyske spillede 1-1 mod AaB i søndagens kamp i 3F Superligaen.

Rilwan Hassan serverede bolden for midtbanespilleren, og dermed var de to tidligere FC Midtjylland-spillere afgørende for sønderjyderne i Aalborg.

Sammen med tidligere FC Midtjylland-forsvarer Patrick Banggaard udgør de en trio, som er kommet til Sønderjyske i sommerpausen, og som er gået direkte ind i startelleveren på holdet.

- Jeg synes, at de er faldet helt naturligt ind, så de har et solidt udtryk. Alle tre spillere forventer jeg endnu mere af.

- De kommer også fra forskellige efterslæb, så jo flere kampe de får i benene, og jo mere de lærer deres holdkammerater at kende, desto mere værdifulde håber jeg, at de bliver, siger cheftræner Glen Riddersholm.

Årsagen til den gode start i klubben er et naturligt match mellem spillere og klub, mener han.

- De passer godt ind i personlighedsprofilerne i forhold til klubben, og dermed føler man ikke, at de er nye. Jeg synes, at de er godt scoutet både som mennesker og fodboldspillere, siger Glen Riddersholm.

Foruden tilgangen af de tre startere i søndagens kamp roser han også de generelle tendenser på holdet.

- De har fået en flot start i Sønderjyske og har været en del af succesen, men det er ikke kun de tre.

- Det er også de spillere, som vi havde i foråret, der har udviklet sig og taget nogle nye skridt efter opstarten. Vi har fået ro på og arbejdet med spillestilen, fordi vi ikke har en kniv, der hedder nedrykning, tæt på kroppen for nu, siger cheftræneren.

Sønderjyske er ubesejrede efter to kampe i Superligaen. I første runde vandt klubben over Randers FC.