Glem de første 30 minutter: Endnu en perfekt dag for GOG

GOG'erne gad åbenbart ikke rigtig spille håndbold i de første 30 minutter i Silkeborg, men de endte med nærmest at løbe BSV over ende i sidste del af opgøret og konsoliderer dermed positionen i toppen af grundspillet og har det mentale overtag før onsdagens pokalkvartfinale.

Selv om BSV manglede en sygdomsramt Nikolaj Markussen og også havde sin del af halvlegens mange tekniske fejl, så burde hjemmeholdet have ført med en fire-fem mål ved pausen. Men en sikker Ole Erevik i målet foran et habilt gult forsvar forhindrede en større BSV-føring, og i anden halvleg var motorvejen åben for et bredere GOG, der "havde taget sig sammen" og - blandt andet med unge Mathias Gidsel som playmaker - fik sat mere tempo i GOG's angrebsspil.

Helt andet tryk på onsdag

GOG's gevinst i Jysk Arena kan ikke overvurderes. Det blev endnu en perfekt dag i gult.

Så er det sagt.

Med sejren er fynboerne på andenpladsen i grundspillet og med 27 point fortsat kun et enkelt point efter Aalborg Håndebold. Samtidig har GOG nu hele seks point ned til BSV - og er bedre i det indbyrdes regnskab. De gule holder også en afstand på fire ned til TTH Holstebro på tredjepladsen. Netop de to klubber mødes i Gudme 22. december i sidste runde inden jule- og januarpausen på grund af VM i Danmark og Tyskland. GOG ender altså efteråret som mindst toer.

Samtidig har GOG grebet det mentale overtag over for BSV før efterårets måske vigtigste kampe på onsdag - en pokalkvartfinale mod - igen - BSV og - igen - i Silkeborg. Vinderen ender i Final 4 i Jyske Bank Boxen i Herning til marts. Der er stor prestige i at være med i Final 4, og man skal heller ikke underkende det økonomiske aspekt med godt en halv million kroner til hver af de fire deltagende klubber.

Men GOG-cheftræner Nicolej Krickau advarer før onsdagens "andendagsgilde". Han siger:

- Det bliver en hel anden kamp. Vi får et BSV at se, der kommer med et helt andet tryk. Men når BSV kommer med et ekstra tryk, så følger vi med. Jeg forventer selvfølgelig også, at Markussen er tilbage. En af grundene til, at første halvleg blev noget mærkelig fra vores side var netop, at vi havde lagt en stor del af vor taktik til rette efter, at Markussen spillede.