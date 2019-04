Glamsbjerg IF måtte nøjes med uafgjort

Serie 1, pulje 2

Glamsbjerg IF - KRFK 2-2 (1-1)

1-0 Ukendt spiller (27.)

1-1 Kasper Berg Phillipsen (37.)

2-1 Tobias Søndergaard Holm (49. str.)

2-2 Ukendt spiller (86.)

Solen skinnede fra en skyfri himmel, og temperaturen mindede om en dag midt i juni, da Glamsbjerg hjemme i Dalen tog imod gæsterne fra KRFK. Det var en helt speciel lørdag eftermiddag på stadionet i Glamsbjerg, der kunne hylde en helt speciel jubilar. Klubikonet Kim Hovgaard Hansen kunne fejre intet mindre end 25 år som seniorspiller i klubben. Det er en præstation, som ikke tåler sammenligning og manden i skysovs blev da også hædret med blomster, vin og klapsalver inden kampstart.

Glamsbjerg-spillerne havde meget gerne set, at de kunne fejre deres bundrutinerede holdkammerat med en sejr. Desværre blev det ikke tilfældet til trods for, at hjemmeholdet havde alle muligheder for at tage de tre point. Det formåede bare ikke at afgøre forestillingen, da mulighederne bød sig. En spinkel føring på 2-1, der burde have været to-tre mål større, blev sat over styr i slutminutterne, og Glamsbjerg måtte derfor noget skuffende gå fra banen med kun det ene point.