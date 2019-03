Glæden bredte sig i OB-toppen

For første gang i flere år har OB sikret sig adgang til at spille med i den spændende ende, og det kunne ses på både ledelsen og en spiller som Troels Kløve, der løb fra start til slut.

Fodbold: Hele OB-toppen var på plads i Aarhus, og selv det var bidende koldt, kunne man se varmen brede sig i de garvede kinder efter slutfløjtet.

Lige fra formand Niels Thorborg over sportsdirektør Jesper Hansen til cheftræner Jakob Michelsen var der det, man kan kalde nobel glæde, for alle vidste, at OB ikke har decideret har vundet noget endnu. Men et stort mål var nået.

- Ja, det er da en stor succes for os, fordi det er toppen af et arbejde vi har haft i de seneste år, hvor vi er lykkedes med mange ting omkring og i klubben, men hvor vi også godt ved, at det i sidste ende er resultaterne, der tæller, sagde sportsdirektør Jesper Hansen, der har slidt hårdt med sager som bedre anlæg og faciliteter i klubben og udvikling af rammerne omkring talentarbejdet.

- Nu fejrer vi, at vi er med i top-seks og nyder vel en øl, men så tager vi fat på at nå det næste mål, sagde Jesper Hansen, mens den øvrige OB-top med forbløffende lette fjed bevægede sig op mod sponsorlogen og ind i varmen - med en helt ny fornemmelse.

For en spiller som Troels Kløve var det en speciel glæde at bidrage med en scoring og endda sejrsmålet.

- Vi er blevet klart bedre til at tackle modgang og at komme bagud. Vi har fået en bedre base, især defensivt. I starten af sæsonen spillede vi ofte fin fodbold, men vores forsvar stod ikke godt, og vi blev ofte straffet for let af vores fejl.

- Og selv om vi dag kom bagud, insisterede vi på at spille vores eget spil, og over distancen blev vi belønnet for det, og det kan mærkes, at vi er i en god forfatning rent fysisk, sagde Kløve, der er gået vejen over Horsens og Sønderjyske, før han kom til OB.