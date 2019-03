Glæde i GOG: Landsholdsback på vej tilbage på banen

Det er gået rigtig godt med genoptræningen af Niclas Kirkeløkkes venstre knæ, efter at han rev det bagerste korsbånd over i en kamp hos BSV i december.

Håndbold: Lørdag den 15. december blev en sort dag for GOG's højre back, Niclas Kirkeløkke.

En Kirkeløkke i storform var destineret til at fortsætte et fremragende grundspil i ligaen, og backen stod over for et VM på hjemmebane, som meget vel kunne være blevet han store gennembrud i den rød-hvide landsholdsdragt.

Men alt det blev der slukket for den 15. december i en kamp mod BSV i Silkeborg, hvor Niclas Kirkeløkke rev det bagerste korsbånd i sit venstre knæ over i et fald.

I stedet har menuen nu i godt tre måneder stået på koncentreret genoptræning for den 24-årige, hårdtskydende skarpretter.

Men nu lysner situationen for Niclas Kirkeløkke. Genoptræningen er gået rigtig godt, og nu melder cheftræner Nicolej Krickau ud, at han forventer, at Kirkeløkke meget snart vender tilbage til kampbanen.

Krickau håber således, at hans back kan få nogle minutter på banen i en kamp inden ligaens slutspil begynder. Det vil reelt sige, at man kan forvente at se Niclas Kirkeløkke i aktion i GOG's sidste kamp i EHF Cuppens gruppespil søndag den 31. marts hos spanske Granollers og/eller i GOG's sidste kamp i ligaens grundspil hjemme mod Ribe/Esbjerg HH lørdag den 6. april.

- Niclas er så småt begyndt at træner med, og det går godt. Men et er selvfølgelig, at det går godt med fysikken - der skal jo også bygges noget kampform tilbage på Niclas. Det er derfor, vi håber, at han kan få noget kamptræning inden slutspillet. Der er ingen tvivl om, at Niclas vil have stor betydning for vore chancer i et slutspil, konstaterer Nicolej Krickau.

Efter denne sæson skifter Niclas Kirkeløkke til en karriere i Bundesligaen - hos Rhein-Neckar Löwen.