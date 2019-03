Glad OB-spiller: - Det kunne ikke være skrevet bedre

OB-spiller er glad for, at alle kender deres roller på holdet

FODBOLD: Casper Nielsen var svært tilfreds, da han mødte pressen efter spillergangen.

- Det kunne ikke være skrevet bedre, sagde han efter kampen, hvor tilskuertallet ikke har været så stort i Odense siden oktober 2013 - også mod Brøndby.

- Stillingen ændrer sig hele tiden i tabellen, men vi tog et stort skridt i dag. Men vi er ikke færdige. Vi vil også vinde i AGF, og det kan I godt gange med hundrede, sagde vestjyden bestemt.

- Det var fedt. Vi havde glædet os, og hele holdet leverede en kæmpeindsats. Der var perioder med kaos, men det vidste vi, at der ville komme mod Brøndby, der kan opsnappe de små ting. Men det var en dejlig kamp at være med i, og sådan må det også have set ud ude fra, mente Casper Nielsen.

- Vi var meget kede af, at vi tabte 6-1 i første kamp i foråret i Parken, men vi har løftet os og har haft en kanonuge, og det skal vi huske at nyde, og så have glæden i os resten af ugen, sagde Casper Nielsen, der medgav, at det nok var den bedste OB-kamp i hans tid i klubben.

- Når man tager betydningen i betragtning, så ja. Der var fuldt hus på lægterne, og det giver nogle ekstra procenter og lyst til at løbe de sure løb. Da Jacob Michelsen blev ansat skulle vi finde andre præmisser frem, og det tog lige lidt tid. Men nu har vi alle en forståelse for, hvad vores roller er på holdet. Først og fremmest er vi dog rede til at kæmpe røven ud af bukserne, uanset hvordan spillet kører, mente Casper Nielsen.