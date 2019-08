Gigtsygdom motiverer Caroline Wozniacki

I 2018 fortalte Caroline Wozniacki, at hun havde fået konstateret leddegigt og var kommet i behandling for sygdommen.

Den danske tennisstjerne føler dog, at hun har formået at vende den kroniske sygdom til at blive motivationsfaktor. Det siger hun til Ekstra Bladet forud for årets sidste grand slam, US Open.

- Det er det helt sikkert, siger hun.

- Min læge synes, det er rigtigt fedt, for det er første gang, de har set en person med leddegigt spille på så højt niveau. De synes, det er fantastisk at have sådan en som mig som testkanin. De kigger nøje på, hvad der fungerer for mig.

Uden for banen oplever hun, at hun kan være en rollemodel for unge mennesker, der døjer med de samme problemer i hverdagen.

- De kan for eksempel sige eller skrive til mig: "Jeg kan ikke komme ud af sengen om morgenen, når jeg er hårdt ramt, men når jeg ser, at du gør dine ting, så motiverer det mig".

Den nu 29-årige Wozniacki har vundet en enkelt turnering, siden hun fik konstateret sygdommen sidste år. Det gjorde hun få måneder efter i China Open.

I 2019 har det til gengæld knebet med at finde topniveauet for Wozniacki, der tager hul på US Open tirsdag aften dansk tid.

Her møder danskeren kinesiske Yafan Wang på Grandstand, som er anlæggets tredjestørste bane med plads til godt 8000 tilskuere.

Kampen er den tredje på banen efter klokken 11 lokal tid, hvilket svarer til klokken 17 i Danmark.

Danskeren er seedet som nummer 19 i turneringen, mens Wang er useedet.