Gigtsygdom får Matti Breschel til at stoppe karrieren

Således bekræfter Breschel over for B.T., at han senest indstiller karrieren efter den indeværende sæson.

Breschel fik tidligere på året konstateret psoriasisgigt, og sygdommen har været stærkt medvirkede til, at han siger stop.

- Beslutningen har været undervejs noget tid. Så fik jeg den dér gigtsygdom i februar og har kæmpet meget med den. Det har gjort beslutningen om at stoppe noget nemmere, siger Matti Breschel til BT.

Han ville gerne have taget et par sæsoner mere, så han kunne være med i Tour de France i 2021, når Danmark er vært for de første etaper. Men i årets Giro d'Italia måtte han indse, at der ikke er flere grand tours i ham.

Han stod af på 4. etape og tog herefter beslutningen om at stoppe.

- Det har egentlig ikke så meget været på grund af smerterne som på grund af medicinen og de efterfølgende bivirkninger. Den gjorde, at jeg havde svært ved at hænge sammen i træningen og helt generelt.

- For mig var det rimelig krasbørstigt, fortæller han om den seneste tid med sygdommen.

Breschel blev professionel i 2005 hos Bjarne Riis' Team CSC, hvor han kørte indtil 2010. Særligt i denne periode markerede han sig med store resultater på den største, internationale scene.

I 2010 snuppede han VM-sølv på landevej, to år tidligere var det blevet til VM-bronze.

Desuden har Breschel vundet DM samt en etape i Vuelta a Espana.

Breschel har siden 2018 kørt for EF Education First Pro Cycling.

Han har desuden været på kontrakt hos Rabobank, Saxo-Tinkoff, Cannondale og Astana.

Mandag deltager Breschel i karrierens sidste løb på dansk grund, når der køres Tour de Charlottenlund.