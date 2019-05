Giftig duo skal bane vejen for Arsenals dobbelttriumf

Det handler ikke blot om en triumf ved at kunne løfte Europa League-trofæet for snuden af London-rivalerne fra Chelsea, når Arsenal onsdag går på banen til finalen i Baku.

25 års europæisk titeltørke skal slukkes, og samtidig er kampen en livline til næste sæsons fineste europæiske selskab i Champions League, som Arsenal ellers missede med en femteplads i Premier League.

Men skal finalesejren og dermed billetten til næste sæsons Champions League-gruppespil i hus, hviler presset især på Arsenals frontduo med Pierre-Emerick Aubameyang og Alexandre Lacazette.

Mens holdets defensiv har sejlet i sæsonen, har de to angribere hamret 50 mål ind tilsammen i alle turneringer.

Aubameyang har stået for 31 af dem, men alligevel mener han, der er plads til forbedring.

- Jeg er tilfreds med min sæson. Det har ikke været den bedste, men jeg er glad siger han.

- Jeg gav alt for, at vi skulle ende i top-4 med holdet og vinde et trofæ, siger han.

Top-4 glippede, men drømmen om et trofæ er han en vigtig brik i at realisere onsdag. For der skal givetvis mål til. Arsenals evne til at lukke af i forsvaret har i hvert fald været tvivlsom i denne sæson.

I Premier League lukkede holdet 51 mål ind i 38 kampe. Det var dårligere end hold som Wolverhampton, Leicester og Newcastle.

Til gengæld har Arsenal en mand ved roret, der om nogen ved, hvordan man vinder netop Europa League.

Manager Unai Emery førte mellem 2014 og 2016 Sevilla til tre triumfer på stribe i turneringen.

I finalen står Emerys tropper måske over for en tidligere holdkammerat i skikkelse af den franske angriber Olivier Giroud, som dog har døjet lidt med skader på det seneste. Fra 2012 og frem januar 2018 tørnede han ud for Arsenal.

Med ti mål i Europa League i denne sæson er han ikke blot Chelseas topscorer. Han er topscorer i hele turneringen sammen med Eintracht Frankfurts Luka Jovic.

Derudover kommer Chelsea i hvert fald med superstjernen Eden Hazard, der forventes at skifte til Real Madrid denne sommer. Han vil gerne slutte godt af hos den blåblusede London-klub.

- Det ville være et rart sidste trofæ. Hvis det er min sidste kamp for klubben, så håber jeg at bringe trofæet hjem, siger Hazard, der sad ude med en skade, da Chelsea vandt turneringen for seks år siden.

Selv om Europa League er langt fra Champions League i prestige, så er det stadig en stor titel og ikke mindst en stor kamp at spille.

For to år siden stod Ajax med to danskere i startopstillingen i finalen mod Manchester United, og i år er landsmanden Andreas Christensen med hos Chelsea. Ifølge Kasper Dolberg og Lasse Schöne bliver det en oplevelse for landsmanden.

- Det er selvfølgelig stort at spille en europæisk finale. Vi havde selvfølgelig helst set, at det var gået lidt anderledes (Ajax tabte 0-2 til Manchester United, red.), men det var en stor kamp, siger Schöne, som bakkes op af Dolberg.

- Det var surrealistisk at stå i finalen, og det var fortjent nok, vi tabte. Men det var en fed rejse dertil, siger den unge angriber.

Finalen mellem Arsenal og Chelsea spilles klokken 21.