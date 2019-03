Gexit, stor trænerfyring og hård kamp om målmandsposten hos Tyskland - se hele Vollgas Freitag her

Der er masser af aktuelle emner fra tysk fodbold på plakaten i denne uges udgave af Vollgas Freitag.

Og du kan jo altså se hele programmet fra denne uge i videoplayeren herover.

Værterne Tommy Kjærsgaard, Jon Pagh er i begravelsesstemning ovenpå Dortmund, Schalke og Bayern Münchens nedture i Champions League.

Men hvad var det, der gik galt for de tyske hold? Også Per Frimann får lov til at give sit besyv med, mens han lader sig sminke forud for fredagens Champions League-lodtrækning.

Jonas Schwartz ser nærmere på Schalkes fyring af cheftræner Domenico Tedesco, og så diskuterer de tre værter situationen på det tyske landshold, hvor målmand Manuel Neuer muligvis er truet af Marc Andre Ter Stegen fra Barcelona.