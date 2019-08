Gevinst i tæt pokalkamp i Maribo: GOG kun en kamp fra Final 4

Men dertil kom - som allerede beskrevet som mulighed i Sport Fyn tirsdag - at fynboerne også måtte undvære sin nye islænding på højre back, Stig-Tore Moen Nilsen, der haltede rundt i forbindelse med GOG's sæon- og spillerpræsentation i torsdags hos Energi Fyn i Sanderum. Også veteranen Lasse Kronborg var ude af GOG's holdkort. Under opvarmningen viste det sig også , at GOG's nye streg, Arnar Freyr Arnarsson, ikke kunne holde til at komme i aktion.

Og GOG er nu "kun" en kvartfinale fra at være med i næste års Final 4, efter at fynboerne onsdag aften vandt en tæt pokalottendedelsfinale i Maribo mod Team Sydhavsøerne fra 1. division med 28-25 efter fynsk føring 19-16 ved pausen.

Fokus på liga og Champions League

Med tre hurtige mål i træk i opgørets start af spilstyrer Andreas Stryger viste hjemmeholdet, at det ikke ville lade sig løbe over ende af sidste sæsons DM-sølvhold. Først efter 14 minutter kom GOG på sin første føring på to mål ved en straffekastscoring af venstrefløjen Emil Jakobsen. I det hele taget blev de første 30 minutter noget af et Jakobsen-show med hele syv scoringer - heraf fire på straffekast. Lasse Møller nettede fem gange i en halvleg, hvor GOG's defensiv havde problemer.

I anden halvleg kom hjemmeholdet meget tæt på GOG - kun bagud med 23-24 med 11 minutter tilbage. Men befriende scoringer af playmaker Josej Pujol, backen Mathias Gidsel og stregen Oscar Bergendahl holdt fynboerne på sejrskurs.

Emil Jakobsen blev GOG's topscorer med ni mål - heraf hele seks på straffekast. Lasse Møller nettede fem gange. Andreas Stryger scorede seks gange for hjemmeholdet - heraf to på straffekast.

- I første halvleg fik vi ikke rigtig defensiven på plads, mens offensiven fungerede. I de sidste 30 minutter var det omvendt. Det var en svær kamp med mange nye konstellationer hos os på grund af de mange skader, men jeg synes reelt aldrig, at sejren var i fare på noget tidspunkt, lyder det fra GOG-direktør Kasper Jørgensen.

Med den videre kvalifikation i pokalturneringen på plads kan GOG fokusere på starten på ligaens grundspil, hvor fynboerne skal på besøg hos de ambitiøse oprykkere fra Fredericia HK mandag den 2. september, og på starten på gruppespillet i Champions League, hvor første modstander i gruppe D hedder svenske IFK Kristianstad søndag den 15. september.

Inden liga og Champions League skal GOG imidlertid en tur til Næstved på tirsdag til et Super Cup-opgør mod Aalborg Håndbold. Super Cup er et møde mellem sidste sæsons danske mester og sidste sæsons pokalvinder. Men da Aalborg jo vandt "the double", bliver nordjydernes modstander altså DM-sølvholdet fra GOG.