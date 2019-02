Gevinst i kaninhulen: Tiltrængt sejr til Svendborg Rabbits

Basketball: Svendborg Rabbits fik en tiltrængt sejr og en god portion selvtillid med den første sejr siden slutningen af januar. Rabbits vandt onsdag aften i kaninhulen 99-89 over EBAA, som er Bakken Bears' farmerhold i B-ligaen.

- Det giver selvtillid at vinde kampe. Vi spillede godt i første halvleg, men det var lidt sløset i anden halvleg, sagde Peter Møller, der scorede 17 point og var en af de bedste Rabbits-spillere.

Med sejren kan Svendborg Rabbits gå ind til ligapausen som følge af landsholdsopgør i næste uge på en tredjeplads, to point foran Næstved og Randers med fire kampe igen. Randers har dog kun tre kampe tilbage. Næstved og Randers mødes i øvrigt på lørdag i Næstved.

Bolden røg i kurven i en lind strøm i kampens første fase. I et opskruet tempo uden meget forsvarsspil var stillingen 17-10 efter blot fire minutters spil.

Peter Møller var varm denne vinterferieonsdag og forstod at udnytte den plads, som EBAA-spillerne gav Rabbits-forwarden. Der var ikke engang spillet fem minutter, da han med sin anden treer bragte Rabbits foran 20-12.

- Vi fik puttet masser af point på tavlen, men det gjorde de også. Mod de her hold bliver det lidt nemmere skud end mod Bakken Bears, sagde Peter Møller, der har siddet ude et par uger i januar med en ankelskade.

- Jeg spiller med, men er ikke 100 procent klar endnu. Jeg mangler noget eksplosivitet, når jeg sætter af, sagde Peter Møller.

Rabbits kom foran 32-18 halvandet minut før første periodepause, men kaninerne glemte at lukke af i den anden ende. Træner Lukas Varga måtte flere gange i timeout indskærpe over for sine spillere, at der skulle dækkes op.