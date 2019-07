Geraint Thomas satte rivalerne af: Vidste jeg var i form

Geraint Thomas er tilsyneladende kommet til Tour de France for at forsvare sidste års sejr.

Den 33-årige waliser viste sig som den bedste af klassementfavoritter på Tourens første bjergetape med mål på La Planche des Belles Filles.

Dermed sendte han et signal til rivalerne om, at han er i fin stand trods et halvsløjt forår og senest et styrt i Schweiz Rundt i juni.

- Jeg vidste, at jeg var i god form, men jeg gennemførte ikke Schweiz Rundt, så man kan ikke være helt sikker. Dette var en bekræftelse på, at benene er rimelig gode.

- Det gik rigtig godt på den sidste stigning, og jeg vidste, hvilket tempo jeg skulle holde, siger Geraint Thomas.

Favoritgruppen sad samlet op ad den stejle målstigning, men da Julian Alaphilippe angreb i et forgæves forsvar af den gule trøje, fulgte Thomas efter, og ingen af de øvrige favoritter kunne følge med waliseren.

Og det endda på et bjerg, der ikke hører til hans foretrukne.

- En stigning som den er normalt ikke min kop te. Den passer snarere til rigtige klatrere med et godt antrit i bjergene. Så det er godt for moralen. Det har været en god start, men vi har kun kørt seks etaper, siger Ineos-rytteren.

Han blev nummer fire på etapen, der blev vundet af Dylan Teuns. I det samlede regnskab er Geraint Thomas nu på femtepladsen. Han er 49 sekunder efter Giulio Ciccone, der er ny mand i gult.