Gentagelser har holdt Skov varm i vinterpausen

FC Københavns Robert Skov er i gang med en imponerende sæson, hvor han søndag indledte forårssæsonen med et hattrick i 6-1-sejren over OB.

To mål på frispark og et på straffe sendte hans total op på 21 mål efter 21 runder, og han har kurs mod rekorden på 28 scoringer sat af Ebbe Sand i 1998.

Lige så imponerende er det, at han nu er oppe på hele syv frisparksmål i sæsonen, og med de to knastørre hug mod OB beviste han, at den glødende venstrefod ikke har været ramt af vinterfrost.

Men den ydmyge jyde har ingen hemmelighed bag succesen. Det er mange timer og endeløse gentagelser på træningsbanen, der skal til.

- Der er nogen, som kalder det muscle memory. Kroppen husker, hvad du gør, og det, du gør til træning, er det, du skal gøre i kamp. Det kræver træning at kunne sparke dem ind i kamp, og jeg elsker at træne frispark, siger han.

Et er, at teknikken er på plads, men selvtilliden har også meget at sige. Den har den tidligere Silkeborg-spiller formået at bevare gennem den lange vinterpause.

Derfor var troen på succes der også, da han gik til bolden første gang mod OB i slutningen af første halvleg.

- Jeg havde selvfølgelig en god følelse. Andet ville være åndssvagt at sige. Det kommer af træning, og jeg har arbejdet hårdt for at kunne stå der med tro på mig selv i de situationer, forklarer han.

- Jeg tror ikke, man skal tænke så meget i de situationer. Hvis man ikke har trænet det så meget, så tænker man måske en del. Men hvis man har trænet det meget, så tænker man ikke så meget.

Mere nedtonet kan det næppe forklares, og uanset hvad Robert Skov tænker, når han står ved bolden, så virker det endnu.

Med sine 21 sæsontræffere er han nu otte mål foran Brøndbys Kamil Wilczek på topscorerlistens andenplads.

Skov har scoret imponerende 12 mål i de seneste fem superligakampe, og i tre af kampene har han lavet hattrick.