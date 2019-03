Gensynsglæde: Odense fik vigtige spillere tilbage i grundspillets afslutning

Odense vandt sikkert over Ajax København i holdets sidste grundspilskamp i ligaen, men det vigtigste for holdet var de spillere, der igen kom i aktion for de orangeblusede.

HÅNDBOLD: Der var sejr og gensynsglæde på dagsordenen, da Odense HC afsluttede grundspillet mod Ajax København med en sikker sejr på 27-17.

Selvom sejren var god, så var det klart gensynet med skadede spillere, der alle leverede gode indsatser, der var det bedste Odense HC fik ud af kampen.

Selvom det stationære spil ikke var helt klar i starten af kampen, så tog Odense HC alligevel hurtigt en føring på ryggen af Ajax Københavns fejl og Odense HC's hurtige kontraspil.

Måske var Odenses kontraer endda lidt for hurtige. I et enkelt tilfælde ved kampens begyndelse var Freja Cohrt smuttet så hurtigt, at da Tess Westers raketbold op mod hende ramte hånden, overtrådte Cohrt og endte nede i banden ved siden af målet.

Men Odense kom alligevel hurtigt foran 4-0 og tvang Ajax Københavns træner, Claus Kuno Jensen, til at tage en tidlig timeout.

Men timeouten virkede til at gøre, hvad den skulle for København, for kort efter var stillingen lige igen, og Odenses offensiv var gået i stå. Det tvang så Odense cheftræner, Jan Pytlick, til at tage sin egen timeout i brug for at få styr på angrebet, der ikke længere blev fodret af Ajax's tekniske fejl.

Det kom der også, og langsomt begyndte Odense at stille sig til rette i forsvaret samtidig med at angrebet fandt det flow, det har ledt efter. Forsvaret stod så godt, at det i perioder pressede Ajax ud i passivt spil. Og det var tydeligt at høre, at Odense.-bænken mente, at Ajax fik for lang tid i angrebet af dommerne.