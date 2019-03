Genfødsel: Rugbyklub håber på mange nye medlemmer til opstartsarragement

For nogle år siden havde Fyn et af de absolut bedste rugbyhold i Danmark, men faldende medlemstal har ramt klubben hårdt. Det håber man nu at få rettet op på

RUGBY: Rugbyen skal tilbage i topform på Fyn.

Sådan lyder den klare besked fra en af trænerne i Lindø/Odense Rugby, der i de seneste år har haft problemer med at tiltrække nok spillere til sporten, så de har kunnet skabe slagkraftige hold.

Nu håber klubben, at et stort anlagt opstartsarrangement kan være med til lokke noget nyt blod ind i klublokalerne.

- Lindø Rugby er et af de mest vindende rugbyklubber i Danmarkshistorien, men det er gået ned ad bakke for klubben og rugby på Fyn generelt på det seneste. Derfor valgte vi for nogle år siden at forene Lindø og Odenses klubberne, siger træner i Lindø/Odense rugby Per Jørgensen.

Sammenlægningen gav pote i begyndelsen, hvor klubben begyndte at producere nogle resultater igen og blandt andet endte som nummer 4 et enkelt år. Men den succesfulde sammenlægning holdt ikke i længden, og nu står klubben igen og mangler medlemmer.

- Flere af dem, der spiller, er jo studerende. Hvis de først stopper, så kommer der ikke en naturlig tilgang af nye spillere. Det er også til dels på grund af mediedækningen. Tidligere blev nogle af de store europæiske rugbykampe dækket, men det er der ikke så meget af mere. Og man kan jo se på amerikansk fodbold, hvor meget tv-dækningen af kampene har betydet, siger Per Jørgensen.

For at få nogle nye mennesker ti laver klubben lørdag en opstartskamp, hvor 25-30 mænd og kvinder spiller en herre- og damekamp kamp, hvorefter der vil være spisning og uanede mængder hygge for spillere og tilskuere.

- Vi håber jo, at arrangement kan gøre to ting for os. Forhåbentlig kan det både lokke nogle af de gamle medlemmer tilbage, men samtidig også tiltrække nogle nye ansigter til klubben, så de kan se, hvor fantastisk en sport rugby er, siger Per Jørgensen.

Opstartskampene bliver spillet lørdag på Holluf Pile Skolen i Odense SØ.