Genert Osaka glemmer sejrstale ved Australian Open

Australian Open-vinderen Naomi Osaka foretrækker at spille tennis på banen frem for at holde taler samme sted.

Japaneren Naomi Osaka improviserede, da hun skulle tale på banen efter at have vundet grand slam-turneringen Australian Open over tjekken Petra Kvitova efter et drama i tre tætte sæt.

Osaka havde ellers forberedt sig i tilfælde af en sejr, men tydeligt mærket af omstændighederne havde den generte japaner glemt, hvad hun ville sige.

- Offentlige taler er ikke min store styrke, så jeg håber, at jeg kommer igennem det.

- Jeg skrev noter ned om, hvad jeg ville sige, men jeg har glemt dem, siger Osaka, der kom til orde i cirka to minutter.

Hun lykønskede blandt andet modstanderen Kvitova, som tidligere har været et inspirationsbillede for den 21-årige japaner.

- Jeg har altid gerne villet spille mod dig. Du har været igennem så meget, og ærligt talt havde jeg ikke håbet, at det her skulle være vores første kamp, siger Osaka.

Hun benyttede også anledningen til at takke turneringsarrangøren, bolddrengene, sit trænerteam og publikum.

Inden da havde Petra Kvitova holdt en kort tale. Hun var rørt over at have spillet sin første grand slam-finale, efter at hun i december 2016 pådrog sig alvorlige skader i venstre hånd, da hun blev angrebet med en kniv i sit eget hjem.

- Det er utroligt. Jeg kan ikke forstå, at jeg lige har spillet en grand slam-finale igen, siger Kvitova med tårer i øjnene.

Hun sender også et stort tillykke til sin japanske overkvinde.

- Det var en god finale. Jeg vil ønske stort tillykke - også med førstepladsen på verdensranglisten, siger Kvitova.