Gejsten tilhørte entydigt Marienlyst

Gæsterne rystet

Det rystede gæsterne, der aldrig fik spillet hurtigt og konsekvent nok til at komme forbi Marienlysts fem bageste. Faktisk spillede og spillede TPI uden at skabe en dyt, før der var gået 70 minutter. Her måtte Marcus Sørensen ned ved stolpen og redde Mads Augustinus Hansen giftige frispark og lige efter havde Kasper Madsen gæsternes eneste åbne chance, men da var TPI-forsvaret allerede gået op i limningen igen få minutter ind i anden halvleg.

To Marienlyst-folk var alene igennem fra midten, og anfører Anders Fønss, der vanen tro havde lidt bataljer med dommer og modspillere, valgte selv at sparke bolden sikkert forbi Victor Larsen til 2-0.

TPI-træner Ole Stangerup forsøgte sig med indskiftning af fyrtårnet Kent Jørgensen og spille nogle direkte bolde ud til ham i hjørnet og selv om gæsternes pres blev mere og mere bastant, så blev det alt for lidt for et mandskab, der burde have investeret meget mere i et opgør, der skulle vindes.

Faktisk var solen ved at gå ned også for TPI, da en lang fremlægning fik lov at hoppe engang for meget i Marienlyst-forsvaret og så var skaden sket. Kasper Skræp sparkede udækket i kassen, og så var der lidt panik før lukketid, men værterne kørte de fem minutters overtid rutineret ind.

Kampens oplevelse var Marienlysts 17-årige offensive midtbane Lauritz Hvidtfeldt, der spiller med imponerende lethed og havde fortjent at krone sin pragtpræstation ved at score til 3-0 efter at have afdriblet tre-fire modstandere, inden han blev blokeret af en medspiller.

Som Frederik den III skulle have sagt om Peder Schumacher: "Gør en stor mand ud af ham, men gør det langsomt."

TPI har helt andre problemer at tænke over, selv om holdet stadig kun er tre point på den forkerte side af nedrykningsstregen.