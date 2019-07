Gauff leverer comeback og fortsætter Wimbledon-eventyr

Tennisdrømmen fortsætter for 15-årige Cori Gauff ved Wimbledon i dette års udgave af turneringen.

Fredag aften spillede den nye tennisdarling sig i fjerde runde, da hun efter en utrolig præstation besejrede slovenske Polona Hercog 3-6, 7-6 (9-7), 7-5.

Cori Gauff var helt nede i sækken og overlevede en matchbold og kæmpede sig tilbage fra 2-5 i andet sæt efter at have tabt første sæt. I tredje sæt brød hun sloveneren til 7-5 og fik jublen til at bryde ud på tilskuerpladserne.

Den unge amerikaner var kastet ind på Centre Court for første gang i karrieren i sin første grand slam-turnering på seniorplan, og der opholdt hun sig i 2 timer og 46 minutter.

I fjerde runde venter verdens nummer 7, som er Simona Halep, der besejrede Victoria Azarenka 6-3, 6-1.

Cori Gauff var ukendt af de fleste, indtil hun i første runde besejrede Venus Williams.

I anden runde besejrede hun slovakiske Magdalena Rybarikova, inden hun altså sendte Polona Hercog, der er nummer 60 i verden, ud af turneringen.

Cori Gauff er nummer 313 i verden, og det var som om, hun brugte al den erfaring, hun ikke har, da hun vendte slaget mod Hercog.

Gauff fulgte med til 3-3 i første sæt, men virkede overmatchet og tabte 3-6.

I andet sæt blev amerikaneren brudt til 0-2, og hun var egentlig nedspillet og væk bagud 2-5, da hun iværksatte sit comeback efter at have overlevet en matchbold i sit serveparti.

Der blev reduceret til 3-5 til stor jubel, og så kunne Hercog serve sejren hjem, men igen overlevede Gauff.

Hun brød til 4-5, da Hercog hamrede bolden i nettet, og Cori Gauff servede sig på 5-5, og det endte med tiebreak, som blev vundet 9-7.

Efter to store fejl af Hercog bragte Gauff sig foran 3-1 i tredje sæt. Det blev 4-1, inden det også blev 4-4, da amerikaneren ellers skulle til at lukke det hele.

Nerverne var derfor på højkant foran 6-5, men nerverne holdt, og Gauff brød og sikrede sig endnu en imponerende sejr.

Tidligere fredag var Simona Halep ganske flyvende, da hun besejrede Victoria Azarenka, der er helt nede som nummer 40 i verden.

Rumæneren blev brudt i første sæt og kom bagud 1-3, men derefter var Halep fyr og flamme og tog de næste fem partier og vandt første sæt 6-3.

I andet sæt vandt Azarenka blot et enkelt serveparti, og det hele endte da også med en sætsejr på 6-1 til Halep.