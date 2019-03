Gang i mountainbiken

Cykling: Sæsonen på mountainbike blev i weekenden for alvor skudt i gang for Ian Millennium fra Cykling Odense. Om lørdagen sikrede fynboen sig en ottendeplads på den olympiske distance, og søndag blev til en sølvmedalje i short track ved World Series-løbene i Los Angeles, USA. - På den olympiske distance dummede jeg mig i sidste sving, hvor jeg burde have lukket af for Gutierrez (en rytter fra Mexico, red.), så han ikke kunne komme indenom mig, men jeg sad på mit yderste, og så er det ikke altid nemt at holde hovedet koldt, lød det fra Ian Millennium efter løbet, der i øvrigt måtte afgøres ved målfoto. I lørdagens cross countryløb lå fynboen længe til en bedre placering.

- Men enten havde jeg undervurderet varmen og de mange højdemeter, eller også havde overvurderet mine kræfter. I hvert fald gik jeg helt sukkerkold på sidste omgang og endte altså på en ottendeplads. Alt i alt er jeg dog godt tilfreds med resultaterne, for rent formmæssigt mangler jeg en del før jeg - forhåbentlig - topper senere på sæsonen, konstaterede den unge Odenserytter efter løbene i Los Angeles.

Ian Millennium kører sit næste World Series-løb - også i USA - allerede på lørdag.