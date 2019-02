Gammelby håber på ny start i Brøndby

Da forsvarsspilleren Jens Martin Gammelby blev hentet til Brøndby fra Silkeborg i foråret på en femårig kontrakt, forventede klubben, at han ville blive en af nøglespillerne.

Men forsvarsspilleren har haft blandede oplevelser på holdet, hvor han ikke har fået den rolle, han havde håbet på at få.

Han håber på, at han kan leve mere op til forventninger, efter at Martin Retov har overtaget trænerposten i klubben, da Alexander Zorniger blev fyret mandag.

- Nu har jeg ikke fået den start, jeg havde håbet på, og specielt det første halve år, jeg var her, var jeg skadet, og det satte mig lidt tilbage.

- Jeg skal ind og genfinde den form, jeg tidligere har haft. Det er jeg hundrede procent sikker på, at det skal komme til at lykkes, siger Gammelby.

Med den nye cheftræner ser han nogle nye muligheder.

- Han er en lidt mere udadvendt type. Han snakker mere med spillerne og kommer til os. Og vi kan komme til ham, hvis der er problemer. Det er nogle gange også godt for en spiller.

- Vi har svigtet lidt her på sidste, hvor vi har manglet lidt energi på banen, så nu kan vi starte på en frisk med nye øjne. Det håber vi, at vi kan vise på søndag (mod Randers FC, red.), så vi kommer med lidt fornyet energi.

Under Zorniger blev Gammelby pillet af banen undervejs i Brøndbys seneste to kampe, og forsvarsspilleren har virket opgivende efter udskiftningerne.

I Esbjerg måtte Gammelby på bænken efter 60 minutter, og i Nordsjælland, blev han kaldt ud at sidde efter 77 minutter.

- Det lærer man at tackle, når man er i det. Det er selvfølgelig ikke sjovt at blive skiftet ud. Men det er sådan, det er. Og du ved, hvem du har med at gøre. Det lærer man at håndtere, siger Gammelby.

- Det handler også om at nyde at spille fodbold. Det kan godt være, det ser ud som om, vi har savnet det lidt til tider, og det skal vi ud at vise, at vi gerne vil, siger han.

Brøndbys næste opgave - og første med Martin Retov i spidsen - bliver søndag, hvor holdet hjemme tager imod Randers FC.