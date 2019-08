GOG's mange skader: Ikke bekymret - men udfordret

Veteranmålmand Søren Haagen, venstreback Frederik Clausen, højrefløj Frederik Bo Andersen og playmaker Simon Bogetoft Pytlick er alle ude med længerevarende skader. Desuden var højreback Stig-Tore Moen Nilsen, bagspiller Lasse Kronborg og stregspiller Arnar Freyr Arnarsson også ude i Maribo onsdag aften efter at have pådraget sig mindre skader i træningskampen mod Skjern Håndbold i Langeskov, 14. august.

Læg dertil, at GOG har haft mange spillere af sted til VM-slutrunderne for U19 og U21 i forberedelsesfasen til den nye sæson.

GOG spiller fredag kl. 18.00 træningskamp mod de forsvarende svenske mestre IK Sävehof i Helsingehallerne i det nordsjællandske. På tirsdag kl. 18.30 gælder det Super Cup-opgøret mod Aalborg Håndbold i arenaen i Næstved. Det er sidste sæsons danmarksmester mod sidste sæsons pokalmester. Men da nordjyderne vandt the double, træder GOG ind som DM-sølvhold. Kvindernes Super Cup-opgør mellem Team Esbjerg og Nykøbing Falster Håndbold begynder kl. 20.30. GOG første kamp i ligaens grundspil er mandag den 2. september kl. 20.00 hos oprykkeren Fredericia HK. Svenske IFK Kristianstad er GOG's første modstander i Champions Leagues gruppe D med et opgør i det svenske søndag den 15. september kl. 17.00.

Træningskamp mod svensk mester

Det er endnu uvist, hvor mange af de skadede spillere, der bliver klar til Super Cup-kampen på tirsdag mod Aalborg Håndbold. De deltagende hold er - over for arrangøren, Divisionsforeningen - forpligtet til at stille i stærkeste opstilling.

- Ja, men så tidligt på sæsonen tager vi heller ikke chancer med spillere. Men vi glæder os og er klar til at komme fuldt ind i kampen i rollen som underdog, fastslår Nicolej Krickau.

Fredag aften spiller GOG en træningskamp i Helsinge mod de forsvarende svenske mestre, IK Sävehof, der blandt andet er kendt for at benytte sig meget af spil syv mod seks. I den kamp vil det givetvis blive meget alternativt fra fynboernes side for at give de skadede spillere mulighed for at restituere. På den anden side misser GOG på den måde blandt andet muligheden for at få arbejdet med kernespillere - specielt med holdets udfordringer defensivt.

I forbindelse med besøget på Sjælland får GOG-truppen også ordnet visum-formaliteterne omkring fynboernes kamp i Rusland mod Medvedi 16. november i Champions Leagues gruppe D.