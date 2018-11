GOG's hammer spiller sig til jokerrolle

Med den megen spilletid ligner det, at Lærke kan have taget spring i sin udvikling, når både liga, EHF Cup og måske pokalturneringen skal afgøres efter pausen i januar i forbindelse med VM i Tyskland/Danmark. Sikke en venstrekant med Lasse Møller tilbage og Emil Lærke i fuld udviklet kampform, GOG vil have chancen for at kunne præsentere.

Det er selvfølgelig skidt, at Lasse Møller er langtidsskadet efter en kanonstart på sæsonen, men i fraværet af Møller blomstrer det kun 19-årige stortalent, Emil Lærke, der tydeligvis har det som ål i mudder med den megen spilletid, han får, og den tillid, der bliver kastet efter ham af trænerduoen Nicolej Krickau og Mathias Albrektsen. Senest kvitterede Emil Lærke i ligaen ved at skyde Skjern Håndbolds defensiv omkuld.

Håndbold: "Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget".

Onsdag aften blev overraskelsernes aften i herrernes liga. Stærke Skanderborg Håndbold vandt hjemme 31-27 over ligaens nummer to, BSV, mens Team Ringsted slog Skjern Håndbold - ligeledes hjemme - med 28-24. Så var det mere efter bogen, at topholdet, Aalborg, ude vandt 34-30 over KIF Kolding. Lørdag aftens kamp i Blue Water Dokken i Esbjerg mellem Ribe-Esbjerg HH og GOG er af stor betydning for begge klubber. GOG kan med en sejr komme på 21 point og dermed op på en delt andenplads med BSV - tre point fra (pt.) suveræne Aalborg Håndbold. Og med 21 point vil der være hele syv point ned til Skjern Håndbold, der dermed kan være ved at blive sat af i kampen om top-fire i grundspillet - og dermed i kampen om at få point med til slutspillet. For Ribe-Esbjerg ligner kampen mod GOG nærmest en skæbnekamp. Med kun otte point vil et nederlag således være tæt på at sende den ambitiøse og økonomisk storsatsende klub ud af kampen om top-otte og slutspillet. Et misset slutspil vil være en decideret katastrofe for Ribe-Esbjerg.

Mere ro og mere rytme

Da Sport Fyn mødte Emil Lærke før fredagens træningspas i Su'vi:t Arena, var meldingen fra den 19-årige back da også kontant:

- Det er bare dejligt at få lov til at spille meget. Jeg får mere ro og mere rytme, og det bliver til øget selvtillid. Jeg har et mindset, der siger: At skyder jeg forbi, så skal jeg bare skyde igen og igen og igen. Og det har trænerne også sagt til mig, at jeg bare skal gøre.

- Du har jo alle chancer for at blive skarp til det vigtige forår?

- Helt sikkert. Jeg får mulighed for at spille mig varm, så at sige, og det kan blive brugbart i foråret til slutspil og Europa. Så for øjeblikket er det en god mulighed for mig til at kunne forbedre mig og mit spil.

Torsdag trak GOG den tyske storklub, THW Kiel, i gruppespillet i EHF Cuppen, og de to kampe mod tyskerne bliver helt specielle for Emil Lærke:

- Kiel er faktisk årsagen til, at jeg begyndte at spille håndbold. Jeg så nogle fantastiske kampe fra Kiel på tv som dreng. Derfor bliver det helt specielt at skulle til Kiel. Det er nok den klub, jeg allerhelst vil spille for engang. Det vil være drengedrømmen, der går i opfyldelse.