GOG'ere føler sig klar: Kom så med BSV

Med tre sejre på stribe over mellem- og bundhold - senest 31-26 over Mors-Thy, lørdag - føler GOG'erne sig klar til de store udfordringer, der venter op mod jul.

Håndbold: Med sejr til Aalborg Håndbold ude over Nordsjælland på 29-25 og også gevinst til GOG med 31-26 over Mors-Thy Håndbold i Gudme, er stillingen i toppen af ligaens grundspil uforandret: Nordjyderne som nummer et er fortsat et point foran fynboerne på andenpladsen. Men GOG rækker altså fortsat ud efter førstepladsen. Det var dog ikke kun det faktum, der glædede i Gudme efter lørdagens sejr. Det var ligeså meget den kendsgerning, at GOG havde taget sin tredje sejr på stribe over mellem- og bundhold i rækken - Ribe-Esbjerg HH, Team Ringsted og altså Mors-Thy Håndbold - og dermed har fået et perfekt udgangspunkt for et hårdt og meget vigtigt slutprogram frem til juleferien. Nu venter der to kampe mod BSV i Silkeborg - først i ligaen på lørdag og så onsdag den 19. december en knald- eller fald-pokalkvartfinale - før GOG slutter af i ligaen 22. december i Su'vi:t Arena mod endnu et ophold, TTH Holstebro. De seks point i de tre kampe mod mellemhold er altså ekstremt vigtige, men det er også en kendsgerning, at spillet fra GOG's side ikke har været prangende i de tre opgør.

GOG-Mors/Thy Håndbold 31-26 (14-9) Ligaen, herrerKampens gang: 2-3, 6-3, 7-4, 8-7, 12-9, (14-9), 15-13, 21-16, 22-18, 26-21, 29-23, 31-26.



Mål: GOG: Odinn Thor Rikhardsson 8, Emil Jakobsen 5, Lars Hald 5, Niclas Kirkeløkke 4, Mathias Gidsel 4, Emil Lærke 4, Jon Andersen 1. Mors-Thy: Søren Nørgaard 7 (2), Erik Toft 6, Mads Kjeldgaard 3 (2), Kasper Lindgren 2, Frederik Tilsted 2, Asbjørn Madsen 2, Lasse Pedersen 1, Stefan Nielsen 1, Sebastian Hedegård 1, Nicolaj Spangaard 1.



Bedste spiller: GOG: Mathias Gidsel. Mors-Thy: Søren Nørgaard.



Udvisninger: GOG: 2. Mors-Thy: 2.



Dommere: Lars Hansen og Klaus Andersen - præstation på det jævne.



Tilskuere: 1113.



GOG's næste kamp: Lørdag den 15. december, kl. 16.10: BSV-GOG.



Bemærkninger: Nu bliver det sværere frem mod jul!

Intensiteten flytter med GOG's islandske højrefløj, Odinn Thor Rikhardsson, er inde i en flot periode. Lørdag henrykkede han de lidt over 1100 tilskuere med sin hurtighed, sin sikkerhed i kontraløbet og sine finurlige scoringer med - endnu engang - en enkelt bag om ryggen. Det blev til i alt otte mål af elegantieren Rikhardsson. - Men I skal et niveau op for at matche BSV og TTH? - Det kan du måske godt sige. Men det er altså ikke nemt at spille mod hold længere nede i række. Det kan faktisk være sværere end at spille mod et andet tophold. Vi er klar til udfordringerne op mod jul, hvor det er klart, at specielt pokalopgøret er uhyre vigtigt for klubben. Det er jo vind eller forsvind. Cheftræner Nicolej Krickau erkender også, at spillet i de tre kampe ikke har været prangende men er meget enig i sin fløjs betragtninger. Krickau siger: - I de tre opgør har det hele tiden været os, der har skullet skabe tingene. Møderne med BSV og TTH bliver på helt andre præmisser, og jeg har en forventning om, at vort spil og vor intensitet flytter med kampenes vigtighed. Selv om han tydeligvis ikke er på toppen med sit knæ, spillede stregen Lars Hald en god anden halvleg og kom op på i alt fem mål. Hald sagde efter opgøret: - Det bliver helt vildt sjovt med de tre kommende kampe. Og vi er klar til dem.

Ole Erevik stærkt tilbage Der var reelt aldrig tvivl om GOG's sejr, selv om hjemmeholdet begyndte både første og anden halvleg svagt. Der blev givet for meget væk i forsvaret, men heldigvis for de gule var norske Ole Erevik stærkt tilbage i målet og skabte muligheder for gode kontraløb. Nicolej Krickau har efterlyst mere fart i sit holds spil, og det fik han - ligesom i opgøret mod Team Ringsted - ved at sende unge Mathias Gidsel ind som playmaker godt 20 minutter inde i første halvleg. Holdets svenske playmaker, Josef Pujol, var bænket for anden kamp i træk med problemer med sin ene fod efter et vrid. Dermed var det indarbejdede angrebsspil med Pujol som "gammeldags" playmaker og specielt som oplægger til GOG's stærke skytter atter under pres. Det kunne man endnu gang mærke på specielt unge Emil Lærkes præstation - og til dels også på det, der kom fra Kirkeløkke, som var mest individuelt skabt. Rytmen i angrebet har haft det svært i de seneste kampe. Gæsterne var uden sin stjerne Marcus Dahlin.

