GOG-trio & Co. topper VM's gruppe D

Med en sikker sejr over Argentina er Danmark med tre GOG-spillere i spidsen for gruppe D ved VM-slutrunden for U21-herrerne.

Håndbold: De danske U21-herrer er nu som eneste hold ubesejret i gruppe D ved VM-slutrunden for U21-spillere i Galicien, Spanien.

Fredag blev det til en sikker dansk sejr på 31-23 over Argentina efter dansk føring 13-11 ved pausen, og de rød-hvide har dermed seks point for tre kampe. Da Norge samtidig slog Island med 29-19, har de to nordiske forfølgere begge "kun" fire point.

Der er tre GOG-spillere med i den danske trup, og venstre backen Emil Lærke viste sig atter frem med seks scoringer. Fløjen/playmakeren Mathias Gidsel nettede fem gange. Og stregspilleren Lukas Jørgensen scorede en enkelt gang.

Med sejren holder det danske hold, der ellers er med ved slutrunden på et wildcard, sig på sikker kurs mod de afgørende slutkampe i Galicien.

Lørdag møder Danmark så Island. Det bliver et ekstra interessant opgør set med fynske briller. Og med GOG-briller. Her vil de tre GOG-spillere således stå over for det islandske stortalent i målet, 19-årige Viktor Gisli Halgrimsson, som fra den kommende sæson skal vogte det sydfynske mål sammen med veteranen Søren Haagen.

Det bliver specialt interessant at følge duellen mellem GOG-bomber Lærke og Halgrimsson.