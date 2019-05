GOG-træner mærkede finaletørst inden Skjern-brag

Nicolej Krickau var glad og lettet, da GOG-træneren torsdag kunne give klubbens tilhængere, hvad de har sukket efter i 11 år.

Med 28-25 over Skjern i den tredje semifinalekamp blev håndboldherrerne fra GOG klar til den første DM-finaleserie hos herrerne siden 2008.

For 11 år siden blev det til nederlag til FCK Håndbold, da GOG hed GOG Svendborg TGI, og netop Svendborg har summet af forventning.

- Det er meget simpelt. Jeg har været bosat i Svendborg i de seneste dage, og der har man kunnet mærke, at alle har været med på, at vi er ved at være der igen.

- Folk i Gudme havde torsdag oplevelsen af, at GOG for alvor er tilbage. Det var en fantastisk ramme, siger Nicolej Krickau efter sejren over Skjern.

Her så det længe ud til, at Skjern med store føringer i kampen ville snuppe finalepladsen, og ti minutter før tid var GOG bagud med fire mål.

- Vi har haft stor moral i sæsonen, men i en kamp, hvor man bliver ved med at skabe chancer, sad vi med en fornemmelse af, at det var marginaler, der gjorde, at de fik nogle indspil, og vi følte også, at Emil Nielsen (Skjern-keeper, red.) holdt dem inde i kampen.

- Vi havde heldigvis den gode oplevelse fra den første kamp, der bekræftede, at vi kunne nå det til sidst. Den tro holdt os inde i kampen, og Niclas Kirkeløkke spillede sin bedste halvleg mentalt nogensinde.

- Drengene fik vist, at de har så meget rygrad, og det har givet os selvtillid og ballast i sæsonen at komme tilbage i mange kampe, siger træneren.

Krickau vurderer, at Aalborg er favorit i finalekampene.

- Aalborg har været det bedste hold i hele sæsonen og har også hjemmebanen (i en eventuel tredje kamp, red.), så selvfølgelig er de favoritter, men vi har også vist, at vi har muligheder.

- Nu skal vi på rekordtid mobilisere ny energi, for det kræver selvfølgelig en pragtpræstation at komme tæt på i Aalborg, siger Nicolej Krickau.

Niclas Kirkeløkke scorede ni gange mod Skjern torsdag, og han vurderer finalebragene til at være ganske lige.

- Vi har spillet fint mod dem i løbet af sæsonen, så jeg synes, den er meget åben. Det kan falde begge veje. Det kommer an på, hvem der rammer dagene, men selvfølgelig har de en lille fordel med to mulige hjemmekampe, siger Kirkeløkke.