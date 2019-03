GOG-træner: Dommere med mere indsigt i spillet

I debatten om nultolerance over for trænerbrok, siger GOG-cheftræner Nicolej Krickau, "at dommerne skal øve sig mere i indsigt omkring det spiltekniske i håndbolden og mindre i reglerne". Han ville dog ønske, at han selv nogle gange "var bedre til at holde sin mund".

- Det kan sagtens være, at man skal gøre det, men hvad betyder det så? Skal spillerne så have lov til mere, for at vi bevarer intensiteten? Jeg kan godt medgive, at dommerne skal have en eller anden form for arbejdsro. Men jeg hører jo også, at der bliver sat lighedstegn mellem, at trænerne brokker sig, og at dommerne dømmer dårligere. Det er jeg ikke sikker på er korrekt. Man siger også, at man ikke ser trænere i udlandet brokke sig. Det er ikke det, jeg oplever, når jeg for eksempel ser kampe i Champions League. Der kan trænerne også gå lidt til den.

GOG-cheftræner Nicolej Krickau er kendt for at være en af herreligaens "livlige" trænere på bænken. Så sent som tirsdag aften modtog Krickau en advarsel i GOG's opgør i Helsingør mod Nordsjælland Håndbold.

Tror ikke på, at brok manipulerer

Nicolej Krickau ville dog nogle gange gerne holde sig selv mere i skindet på bænken. Han siger således:

- Jeg ville ønske, at jeg nogle gange var bedre til at holde min mund.

- Hvorfor. Er det ikke en del af gamet?

- I nogle sammenhænge. Men som udgangspunkt vil jeg jo helst bare holde snuden i sporet og koncentrerer mig om mine spillere. Men jeg er med på, at det er en del af branchen. Men jeg køber ikke, at 90 procent - som Erik Veje mener - er for at manipulere dommerne. Så tilhører jeg i hvert fald de sidste 10 procent. Jeg har ikke nogen tro på, at jeg kan manipulere dommerne. Jeg er bare retfærdighedsmand og synes, jeg ofte kan se nogle ting, som jeg så ofte får konstateret, at jeg har ret i, når jeg kommer hjem og ser kampen igen.

GOG-cheftræneren mener, "at dommerne stadig skal øve sig mere i håndbold og mindre i reglerne". Han tilføjer:

- Dommerstanden arbejder sindssygt godt med det, men vi er langt fra i mål. Mit indtryk er, at langt de fleste dommerpar har for lidt forstand på håndbold med hensyn til det spiltekniske. Det handler om, at de skal ud og øve sig. De er blevet bedre, end de var for fem år siden, men der er langt til mål i forhold til at forstå mekanismerne i spillet og komme tættere på aktørernes virkelighed. Noget så simpelt som antal udvisninger er noget af det, der diskuteres rigtig meget. Vi er for eksempel milevidt hos langt de fleste dommerpar fra den fysik, som jeg er helt sikker på, at spillerne ønskede, at de fik lov til at spille med.