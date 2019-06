GOG-træner: Det var første sæt

GOG tog første stik i jagten på det danske mesterskab i herrehåndbold, da det fynske hold søndag slog Aalborg Håndbold 33-30 på udebane i den første finalekamp.

Dermed er klubben snublende tæt på sit første sæt guldmedaljer i 12 år.

Cheftræner Nicolej Krickau var da heller ikke overraskende godt tilfreds med sejren efter kampen.

- Det var første sæt. Vi har hele tiden vidst, at vi skulle vinde én i Aalborg for at kunne løfte trofæet til sidst, og det har vi naturligvis bedre forudsætninger for nu, siger han til TV2 Sport ifølge gog.dk.

Søndagens sejr betyder, at GOG kan sikre sig mesterskabet med blot uafgjort i kamp to på torsdag i Gudme. Den traditionsrige klub har tidligere vundet DM-guld syv gange.

Mens Aalborg og GOG altså kæmper om guld, er der også gang i spillet om bronzemedaljer. Her tog Skjern søndag første stik med en 35-32-sejr på udebane over BSV.