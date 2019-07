GOG-talent: GOG'er bliver hædret ved U21-VM

Danmark endte med at ryge ud i kvartfinalen af U21-VM i år, men der var alligevel nogle danskere - og i særdeleshed nogle GOG-spillere, der gjorde sig positivt bemærket under turneringen.

HÅNDBOL: Danmarks togt mod U21-VM guldmedaljerne nåede brat sin afslutning i kvartfinalen, da Frankrig - trods en flot start fra Danmarks side - viste sig som en lidt for stor mundfuld for de unge danskere.

I kampen mod Frankrig var det Emil Lærke, der kunne gå fra banen som Danmarks topscorer, og det var langt fra første gang i løbet af turneringen, at den unge GOG-spiller scorede flere mål end sine medspillere. Lærke blev temmelig klart Danmark turneringstopscorer.

Det har IHF også lagt mærke til, så selvom Danmark kun endte blandt de otte bedste i turneringen, så fandt Emil Lærke vej til at være blandt de syv bedste spillere.

Det står klart nu, hvor Lærke er blevet udtaget til VM's All Star-hold for turneringen, hvor han er blevet valgt som bedste venstre back. Lærke er den eneste spiller på All Star-holdet, der ikke var repræsenteret i semifinalerne.

Sammen med Emil Lærke er følgende spillere også kommet på All Star-holdet:

Venstre fløj: Dylan Nahi, Frankrig.

Venstre back: Emil Lærke, Danmark.

Playmaker: Kyllian Villeminot, Frankrig.

Højre back: Diogo Silva, Portugal.

Højre fløj: Fran Mileta, Kroatien.

Stregspiller: Luis Frade, Portugal.

Målmand: Valentin Kieffer, Frankrig.

Topscorer: Diogo Silva (76 mål), Portugal.

MVP (vigtigste spiller, red.): Ivan Martinovic, Kroatien

Emil Lærke gjorde sig også flot gældende på topscorerlisten fra turneringen, hvor den 20-årige fynbo endte som nummer tre med 54 scoringer. En anden GOG-spiller, Mathias Gidsel, sneg sig også i top 10, da han med 42 mål scorede niendeflest mål i turneringen.

Med de mange mål fra Emil Lærke og Mathias Gidsel i mente, er det nok heller ikke en overraskelse, at Danmark var blandt de hold, der scorede flest mål i turneringen. Danmark scorede 299 mål i turneringen, hvilket var nok til en fjerdeplads. Danskerne var kun overgået på den front af Egypten, Frankrig og Sydkorea.

Det var danskernes overmænd fra Frankrig, der endte med at vinde hele turneringen, da de blåblusede vandt finalen over Kroatien med 28-23. Derfor er det heller ikke overraskende, at de havde flest spillere med på turneringens hold.