De fik noget at smile af igen i GOG Håndbold lørdag eftermiddag.

Efter fredagens nyhed om Niclas Kirkeløkkes langtidsskade, hentede GOG sin syvende ligasejr i træk, da TTH Holstebro hjemme blev besejret 27-23.

Dermed spillede GOG sig på førstepladsen i Herre Håndbold Ligaen med 29 point, inden Aalborg Håndbold har spillet senere lørdag.

Første halvleg blev en lige affære, hvor TTH gik til pause med en smal føring på 13-12.

GOG spillede kampen dagen efter, at det stod klart, at profilen Niclas Kirkeløkke er ude i omkring et halvt år med et overrevet korsbånd i sit venstre knæ.

Dermed indløb der et VM-afbud til den danske landsholdstrup, og Kirkeløkke kan have spillet sin sidste kamp for GOG, da han allerede har et sommerskifte til tyske Rhein-Neckar Löwen på plads.

Kirkeløkke sad dog på tilskuerpladserne, og derfra kunne han se sit hold være bagud med to mål i det meste af det sidste kvarter, men til sidst fik GOG udlignet til 12-12.

En scoring på et straffekast af Emil Kildelund sikrede dog gæsterne føringen i pausen i en halvleg, hvor GOG misbrugte for mange afslutninger.

Det var to målmænd, der leverede fine redningsprocenter i første halvleg, men kort inde i anden halvleg sørgede Josef Pujol for 14-13-føring til GOG, inden Peter Balling udlignede for TTH.

Efter 40 minutter var det helt lige med 17-17, og det blev 18-18, inden Emil Jakobsen scorede for GOG fra fløjen til 19-18.

Så kom GOG bedre i gang, og Emil Jakobsen scorede igen og øgede til 21-18.

TTH kom tilbage, inden Emil Jakobsen med en fremragende scoring, hvor han hoppede ind i feltet og greb bolden i luften, inden han øgede til 22-20.

TTH lavede for mange fejl i slutfasen, og GOG kom foran 23-20. Så ventede fem minutters scoringspause, inden Rikhardsson på en kontra øgede til en føring på fire mål.

Ribe-Esbjerg besejrede Lemvig-Thyborøn 29-27, mens Skanderborg Håndbold hjemme slog KIF Kolding 33-28.