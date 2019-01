GOG tæt på ny målmand

Den fynske ligaklub er principielt blevet enig med en erstatning for norske Ole Erevik. Der mangler kun en underskrift, bekræfter direktør Kasper Jørgensen.

Håndbold: Det har været en lang proces. Men nu er GOG tæt på at have en erstatning på plads for sin norske målmand, Ole Erevik, der indstiller karrieren efter denne sæson.

Direktør Kasper Jørgensen bekræfter således, at der er principiel enighed med en ny målmand, og at der kun mangler en underskrift.

TV2 Sport skrev onsdag eftermiddag, at der er tale om den svenske Dan Beutler, Malmø HK - et navn, som også Sport Fyn erfarer.

Sport Fyn erfarer også, at Beutler sandsynligvis bliver boende i det svenske, og kilder siger også, "at det er en god målmand - også på sine ældre dage". Beutler, der er 41 år, har tidligere optrådt for blandt andet SG Flensburg-Handewitt.

Med en ny målmand tæt på at være på plads er GOG ved at have sin trup klar til den kommende sæson.

Den islandske landsholdsspiller, Arnar Freyr Arnarsson, 22 år, fra IFK Kristianstad erstatter Lars Hald på stregen, og en ny højre back som erstatning for Niclas Kirkeløkke, der rejser til Rhein-Neckar Löwen i Bundesligaen, har også skrevet under med GOG. Sport Fyn har tidligere erfaret, at der er tale om den venstrehåndede højreback Stig Tore Moen Nilsen - ligeledes pt. i IFK Kristianstad.