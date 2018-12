GOG taber aldrig før julefrokost: Topper ligaen til vinterpausen

Med mange odds imod sig vandt GOG over TTH Holstebro, og da Aalborg Håndbold samtidig snublede i Skjern, overvintrer fynboerne på førstepladsen i ligaens grundspil.

Håndbold: I Sport Fyn op til kampen havde anfører Lasse Kronborg - veteran og gul langt ind i hjertet - ubønhørligt kontant sagt, hvad han forventede at sine holdkammerater i opgøret mod TTH Holstebro efter fredagens chokerende meldinger om landsholdsback Niclas Kirkeløkkes alvorlige knæskade: - Jeg forventer, at holdet rykker sammen i bussen og viser en trods-reaktion. Det er der tradition for, at vi gør i GOG i den slags situationer. Og Kronborg fik sin trods-reaktion med en sejr på 27-23, da hjemmeholdet steppede op i de sidste 30 minutter efter at have været bagud med et enkelt mål ved pausen. Og GOG'erne blev nærmest båret frem i anden halvleg af de 1707 begejstrede tilskuere, der havde noteret sig, at det unge stortalent, Mathias Gidsel, også var alvorlig skadet. Tilskuerne vidste, at deres helte - også med flere halvskadede spillere - skulle hjælpes frem mod en vigtig sejr. Med de to point går GOG ind til den lange vinterpause som tophold i grundspillet - et point foran Aalborg Håndbold, der tabte i Skjern, og med hele fem point ned til nærmeste forfølger, Århus Håndbold. Top-to får to point med til slutspillet, og nummer et er sandsynligvis sikret en plads i næste sæsons Champions League. De gule blev dog hjulpet af den kendsgerning, at TTH faldt et niveau og begik mange fejl i anden halvleg. Det virkede som om, vestjydernes pokalnederlag tirsdag hjemme til Århus Håndbold fortsat sad både i ben og hoveder på gæsterne.

GOG-TTH Holstebro 27-23 (12-13) Ligaens grundspil, herrerKampens gang: 2-2, 4-4, 5-7, 7-9, 9-10, (12-13), 14-14, 18-17, 21-19, 22-20, 23-20, 27-23.



Mål: GOG: Emil Jakobsen 8 (4), Lasse Møller 4, Odinn Thor Rikhardsson 4, Lars Hald 3, Jon Andersen 2, Emil Lærke 2, Josef Pujol 2, Oscar Bergendahl 1, Frederik Bo Andersen 1. TTH: Peter Balling 7, Viktor Östlund 4, Kasper Kildelund 3 (1), Jonas Porup 2, Jac Karlsson 2, Lars Mousing 2, Kay Smits 2 (1), Lars Mousing 1.



Bedste spiller: GOG: Ole Erevik. TTH: Peter Balling.



Udvisninger: GOG: 2. TTH: 1.



Dommere: Mads Hansen og Martin Gjeding - præstation ok.



Tilskuere: 1707 tilskuere.



GOG's næste kamp: Lørdag den 2. februar, kl. 16.10: Aalborg Håndbold-GOG.



Bemærkninger: Der var julefrokost i GOG efter kampen. Det blev med garanti en rigtig fest.

Det blev en stor eftermiddag for GOG's norske målmand, Ole Erevik, der stod på 46 procent. Foto: Vibeke Volder

God måde at slutte af på Under alle omstændigheder havde TTH måske slet ikke behøvet at køre til Gudme men kunne ligeså godt have foræret de gule de to point på forhånd. Efter kampen løb klubbens traditionsrige julefrokost af stablen, og som det lød fra den besøgende, tidligere mangeårige cheftræner Jakob Larsen: - Jeg kan ikke huske, at GOG nogensinde har tabt en kamp før julefrokosten. Man må i øvrigt håbe, at målmand Ole Erevik hverken kom til at betale for øl eller snaps. Med en redningsprocent på 46 og med redninger på meget vigtige tidspunkter kunne sejren langt hen ad vejen tilskrives nordmandens indsats. Efter en af sine store redninger tog Erevik sig en svingtur i overliggeren foran et henrykt publikum. - Det var en vigtig sejr. Vi har konsolideret os i top-to grundspillet. Vi skal jo også lære at spille uden Niclas, og i den forbindelse er det godt at have et par point "at give af". - Og din egen præstation? - Den var fornuftigt Jeg fik fat i en del store chancer. Det var en god måde at slutte efteråret af på.

Josef Pujol kæmper videre trods smerter i sin ene ankel. Svenskeren scorede et par direkte mål, hvor han går selv - som mange har efterlyst. Foto: Vibeke Volder

Unge kom tilbage og leverede Simon Gade i TTH-målet stod en fornuftig kamp. Ikke mindst i første halvleg, hvor GOG'erne brændte for meget blandt andet fra fløjene. Men både Emil Jakobsen og Odinn Thor Rikhardsson tog revanche i anden halvleg. Med sine forudsætninger - lige kommet tilbage fra en langtidsskade - leverede Lasse Møller også en stor indsats. Han kan endnu ikke det samme skudmæssigt som i starten af sæsonen, men han havde flotte bolderobringer samt finurlige oplæg til andres scoringer. Playmaker Josef Pujol kæmper videre trods sin ankelskade og viste nogle af de lederegenskaber, han er hentet til klubben for at levere. Man kunne se, at det både var en glad og lettet cheftræner, Nicolej Krickau, der kom ud fra omklædningsrummet. Han sagde: - Der er så stor bund og moral i holdet. Det var fantastisk at se unge spillere, der ikke leverede i starten, komme så stærkt tilbage. Vi har en stor bredde og kan være særdeles tilfredse med vort efterår. Ikke mindst set i lyset af de mange udskiftninger på holdet i forhold til sidste sæson og med alvorlige skader til profiler.

Der vil i foråret blive lagt et stort ansvar på 21-årige Jon Andersen i fraværet af Niclas Kirkeløkke. - Men det ansvar er jeg klar til at tage. Jeg har jo prøvet det før, siger Jon Andersen, der henviser til den skulderskade, som også holdt Kirkeløkke uden for banen i lang tid. Foto: Vibeke Volder

Frederik Clausen er ikke tilfreds med den udvisning. Foto: Vibeke Volder

Fløjen Emil Jakobsen blev GOG's topscorer med otte mål. Foto: Vibeke Volder

Den islandske fløj, Odinn Thor Rikhardsson, er tydeligvis tilfreds med sin scoring. Foto: Vibeke Volder

Jon Andersen gør klar til skud. Foto: Vibeke Volder

Playmaker Josef Pujol viste lederegenskaber mod TTH. Foto: Vibeke Volder

En liggende playmaker Josef Pujol. Foto: Vibeke Volder

- Jeg har ikke gjort noget, synes GOG-back Jon Andersen at sige. Foto: Vibeke Volder