GOG-start efter pausen: Tillid - men yoyo-løbetesten venter

Torsdag var GOG-truppen samlet for første gang efter pausen med jul og nytår - og for første gang siden den vunden ligakamp over TTH Holstebro, 22. december.

- Nej, det har jeg ikke tænkt at indføre i GOG. I dansk håndbold arbejder vi mere med tillid. Hvis en af mine spillere vejer lidt for meget, så ved han det selv - og gør noget ved det, lyder det fra GOG-cheftræner Nicolej Krickau.

Håndbold: I tysk tophåndbold er det ikke usædvanligt, at spillerne bliver vejet hver dag - og må betale store bøder for eventuel overvægt.

GOG-truppen var torsdag samlet for første gang efter jul/nytår. Tirsdag kl. 19.00 spiller GOG træningskamp mod Ribe-Esbjerg HH i Midtfyns Fritidscenter i Ringe. Fra den 24. til 27. januar deltager GOG i en træningsturnering i nærheden af tyske Bielefeld med blandt andet hold fra Bundesligaen og den svenske liga. Det gælder blandt andet Melsungen, Lemgo og Hammarby. GOG topper grundspillet med 29 point med Aalborg Håndbold på andenpladsen med 28 point og Århus Håndbold på tredjepladsen med 24 point. Det bliver lige på og hårdt for GOG, der i første ligakamp i 2019 møder netop Aalborg, lørdag den 2. februar, i det nordjyske. Førstepladsen i grundspillet er både økonomisk attraktiv og betyder efter al sandsynlighed deltagelse i Champions League i næste sæson.

Alternativer skal skærpes

GOG topper grundspillet, men den topplacering er allerede på spil i første ligakamp i det nye år mod Aalborg Håndbold, lørdag den 2. februar. Nordjyderne er således kun et enkelt point efter GOG.

- Det er lidt specielt at skulle spille sådan en topkamp efter så lang en pause. Det bliver uforudsigeligt, for hvor står holdene efter en lang pause, og med hvilken kvalitet komme de efter en periode med hård fysisk træning op til forårets kampe?, konstaterer Nicolej Krickau.

I fraværet af sin langtidsskadede højreback, Niclas Kirkeløkke, er GOG imidlertid tvunget til hurtigt at gå til det håndboldfaglige - og lægge vægt på det håndboldfaglige.

- Jeg håber selvfølgelig, at vi når at se Niclas Kirkeløkke og Lasse Møller sammen på banen igen, inden sæsonen slutter, men det er klart, at vi skal have skarpslebet alternativerne i Kirkeløkkes fravær, fastslår Nicolej Krickau.

Det gælder blandt andet om samarbejdet mellem Jon Andersen og Mathias Gidsel samt samarbejdet mellem Lasse Møller og Emil Lærke.

Ellers har cheftrænere - "for en gangs skyld", som han udtrykket det - været glad for pausen. Den har nemlig givet mulighed for restitution til spillere som Lasse Møller, Lasse Kronborg og Lars Hald.

